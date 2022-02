Le PDG de Spotify n’annulera pas Joe Rogan sur la vidéo de compilation N-Word

Au milieu d’une controverse en cours sur les accusations de diffusion de fausses informations sur le COVID, Joe Rogan est maintenant confronté à des problèmes avec son passé.

L’animateur de podcast polarisant est décrit comme un raciste après qu’une vidéo de compilation de lui disant des insultes raciales au cours des 12 dernières années a fait surface et s’est propagée sur Internet.

Dans les clips refait surface, on voit Rogan dire le mot n et faire des déclarations préjudiciables sur les Noirs.

Dans le but de limiter les dégâts, Spotify a supprimé plus de 110 épisodes de The Joe Rogan Experience et plus encore. Mais Spotify insiste sur le fait que ce n’est pas pour les raisons que vous pourriez penser.

Le PDG de Spotify, Daniel Ek, a déclaré qu’il ne « ferait pas taire » Joe Rogan et qu’il continuerait à « élever tous les types de créateurs ».

Ek affirme que c’était le choix de Rogan de supprimer les épisodes dans une note de service envoyée aux employés et obtenue par Axios.

Dans le mémo, il s’excuse pour les récentes controverses qui ont causé du stress aux employés, mais dit qu’ils feront mieux pour « élever » les groupes marginalisés et apporter plus de diversité à la plate-forme tout en refusant de « faire taire » Rogan et de le retirer complètement de la plate-forme.

« Bien que je condamne fermement ce que Joe a dit et que je sois d’accord avec sa décision de supprimer les épisodes passés de notre plateforme, je me rends compte que certains en voudront plus », a-t-il expliqué.

« Et je tiens à clarifier un point – je ne crois pas que faire taire Joe soit la réponse. Nous devrions avoir des lignes claires autour du contenu et prendre des mesures lorsqu’elles sont franchies, mais annuler les voix est une pente glissante.

Mis à part les arguments sur l’existence de la « culture d’annulation », les gens sont autorisés à faire des erreurs et à s’en excuser et à changer pour devenir une meilleure personne à l’avenir.

Ek a souligné que Spotify n’est pas l’éditeur du JRE, mais qu’ils sont perçus de cette façon en raison de leur accord d’exclusivité – ils n’avaient probablement aucune idée de ces épisodes de podcast passés, mais expriment qu’il veut faire mieux à l’avenir pour mieux cette perception.

« Je m’engage à un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars pour l’octroi de licences, le développement et la commercialisation de la musique (artistes et auteurs-compositeurs) et du contenu audio de groupes historiquement marginalisés », poursuit-il dans sa note.

« The Joe Rogan Experience » a endommagé la valeur marchande de Spotify.

Après que la précédente controverse entourant Rogan a été révélée et qu’un amalgame de médecins s’est uni pour empêcher la propagation de la désinformation sur le COVID, Spotify a dû prendre des décisions difficiles et manœuvrer dans des eaux boueuses pour s’empêcher de sombrer.

Selon les chiffres du NASDAQ, Spotify a perdu environ 4 milliards de dollars de valeur marchande après que Neil Young et plusieurs autres ont retiré leur musique de la plate-forme concernant la controverse sur la désinformation COVID.

À la fin de tout cela – ou ce que l’on pensait être la fin – Spotify a annoncé qu’il mettrait à jour ses politiques d’informations COVID, réprimerait « The Joe Rogan Experience » en mettant des clauses de non-responsabilité avant que des invités controversés n’apparaissent dans l’émission, et Rogan lui-même dit qu’il ferait mieux d’empêcher que quelque chose comme ça se produise à l’avenir.

Spotify a dépensé 100 millions de dollars sur Rogan, il est donc compréhensible qu’ils continuent à soutenir l’un des podcasts les plus populaires au monde, ce qui en fait une cargaison d’argent.

Le passé raciste de Joe Rogan risque de nuire davantage à la défense de Spotify de ses actions.

Comme pour toutes choses, la question a été largement politisée. Rogan est généralement considéré comme conservateur en fonction des invités qu’il a et des opinions qu’il a lui-même, de sorte que la gauche a utilisé le clip comme carburant pour son vitriol et son désir de le faire bannir de la plate-forme.

Tandis que la droite utilise la colère de la gauche comme un moyen de se moquer d’eux et la « culture d’annulation » qu’ils aiment agiter comme un retour.

Rogan lui-même a répondu à ce nouveau clip en disant que « ça a l’air horrible. Même à moi », et tente de s’expliquer lui-même et la vidéo en question.

« C’est une vidéo faite de clips sortis de mon contexte de 12 ans de conversations sur mon podcast et tout est mélangé », explique-t-il.

La partie « hors contexte » est importante parce qu’il se défend en admettant qu’il faisait ça avant mais qu’il ne le fait plus parce qu’il s’est rendu compte que c’était mal.

« Je sais que pour la plupart des gens, il n’y a aucun contexte où une personne blanche est jamais autorisée à dire ce mot, sans parler publiquement sur un podcast et je suis d’accord avec cela maintenant », a-t-il poursuivi. « Je ne l’ai pas dit depuis des années. »

Il a dit qu’il avait espéré que lorsqu’il le disait dans un contexte qui n’était pas raciste ou discriminatoire, les gens comprendraient les points qu’il essayait de faire passer, mais il s’est depuis rendu compte que ce n’était pas correct.

Alors que les guerriers des médias sociaux continuent de se battre sur Twitter et Facebook, Rogan restera sur Spotify avec l’accord d’exclusivité et continuera probablement avec prudence pour éviter toute controverse supplémentaire.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.