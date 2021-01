Le PDG de Sony parle des futures adaptations PlayStation

Dans le cadre de sa participation à l’édition 2021 du Cles consommateurs Salon de l’électronique, le président de Sony Interactive Entertainment et PDG de la compagnie Jim Ryan, a fait une présentation dans laquelle, en gros, il a cherché à exposer les futurs projets qui sont soulevés pour la Playstation 5 et la marque en général.

Ryan assurerait aux personnes présentes que les adaptations jusqu’à présent ont confirmé ils ne sont que le début de ce que l’entreprise a en tête, confirmant les plans annoncés fin 2020 pour développer dix adaptations cinématographiques et télévisuelles inspirées des propriétés de la marque.

«Nous sommes également très heureux d’apporter certaines adresses IP Playstation aux nouveaux médias tels que le cinéma et la télévision», dit-il. Ryan. « Vous verrez cette année le prochain film de Tom Holland, inconnu, basé sur notre jeu d’aventure emblématique. et « Le dernier d’entre nous« , un voyage difficile et émotionnel qui HBO« .

Ce n’est que le début de l’expansion de notre récit aux nouveaux médias et à un public plus large. Sony est une entreprise de divertissement créatif et le divertissement n’a jamais été aussi important.

La bande de « Inexploré« Jusqu’à présent, la date prévue pour sa première le 16 juillet 2021 est estimée. Tom Holland dans le rôle principal de Nathan Drake, ainsi que le gagnant du Oscar Mark Wahlberg Interpréter Victor « Sully » Sullivan. Antonio Banderas mettra en vedette un personnage dont le rôle dans l’histoire n’a pas encore été révélé.

Il mettra également en vedette la participation de Sophia Ali (L’anatomie de Grey) et Tati Gabrielle (Le 100). Le film présente la direction de Ruben Fleischer, responsable des deux livraisons de « Zombieland« et l’adaptation de »Venin« sorti en 2018.

Pendant ce temps, le projet à porter « Le dernier d’entre nous« à la chaîne HBO cela aurait commencé à la mi-2020. Craig Mazin, créateur de la mini-série « Tchernobyl« , agira en tant que showrunner, avec le soutien de Neil Druckmann, directeur des deux jeux studio Le chien méchant.

Druckmann Il sera également l’un des scénaristes de la série qui, selon les déclarations de Mazin, élargira l’histoire et le monde présentés dans les deux titres. Il n’y a toujours pas de date estimée pour sa première.