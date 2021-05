Le PDG de Sony déclare que Studio n’est pas à vendre après l’accord Amazon / MGM

Bien que de nombreuses fusions de médias se produisent actuellement dans l’industrie du divertissement, Sony n’est pas à vendre. Ceci, selon le PDG de la société, Yoshida Kenichiro. Ses commentaires interviennent quelques jours à peine après l’annonce du fait qu’Amazon s’apprête à acheter MGM dans le cadre d’un contrat à succès évalué à près de 8,5 milliards de dollars. Malgré les sommes importantes investies, Sony restera une entité indépendante au sein de l’industrie.

Dans une récente interview, Yoshida Kenichiro a clairement indiqué que Sony n’avait pas d’inscription à la vente. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Sony pourrait être une cible pour une autre grande entreprise de médias qui cherche à renforcer ses offres de streaming. Mais cela ne risque pas de se produire. Du moins pas de sitôt. Kenichiro avait ceci à dire à ce sujet.

« Il y a un réalignement radical dans l’industrie des médias, mais je pense que notre stratégie de création de contenu en tant que studio indépendant tout en travaillant avec divers partenaires fonctionnera. »

Ce qui rend Sony unique en ce moment, c’est le fait qu’ils ne font pas de jeu majeur en streaming. Disney +, Apple TV +, HBO Max, Peacock, Paramount +, Discovery + et, oui, Netflix, doublent tous ce que l’industrie appelle des offres directes aux consommateurs. Sony, quant à lui, a choisi de conclure des accords avec d’autres partenaires à la place. Ils ont récemment conclu de gros contrats avec Netflix et Disney qui verront de nouveaux films arriver sur leurs services de streaming respectifs à différents moments une fois que les films auront terminé leur diffusion en salles. Yoshida Kenichiro a également abordé cette question en disant ce qui suit.

« Je pense que la raison pour laquelle nous avons pu signer de bonnes affaires avec Netflix et Disney est parce qu’ils ont été attirés par notre pipeline PlayStation Productions. Nous pouvons renforcer notre capacité à créer du contenu grâce à une telle collaboration à l’échelle du groupe. »

En effet, Sony a travaillé dur pour créer des films à partir de sa bibliothèque de jeux vidéo PlayStation. Avec PlayStation Productions, des films tant attendus tels que Inexploré, et une série télévisée basée sur Le dernier d’entre nous, se sont réunis. Sony a plus à offrir que Homme araignée, comme il s’avère. Dans de récentes notes publiées par la société, il a également été confirmé qu’elle cherchait à renforcer son audience directe aux consommateurs sans lancer un service de streaming majeur.

<< Sony prévoit de renforcer ses initiatives dans les espaces de service, mobiles et sociaux pour étendre davantage ces communautés, et cherche à augmenter le nombre de personnes dans le monde directement connectées au groupe Sony en raison de leur désir de consommer des divertissements à partir du nombre actuel de environ 160 millions à 1 milliard de personnes. "

Sony n’est peut-être pas à vendre, mais ne vous attendez pas à ce que les fusions de médias s’arrêtent. Disney a acheté Fox il y a plusieurs années. AT&T est en train de se séparer de WarnerMedia dans le cadre d’une fusion massive avec Discovery. Acquisition récente de MGM par Amazon. Apple n’a pas encore fait un grand pas et des studios comme Lionsgate sont considérés comme des cibles possibles. Quoi qu’il en soit, Sony se contente d’attendre sur la touche et de continuer à faire son truc. Cette nouvelle nous parvient via le Financial Times.

Sujets: Amazon Prime, Streaming