Le Pdg De Roblox Double Le Metaverse Virtuel

Le PDG de Roblox, Dave Baszucki (alias Builderman), a souligné l’importance du Metaverse, l’espace numérique entrant pour les expériences virtuelles. En écrivant un article à WIRED, Baszucki a déclaré que les événements virtuels–comme des rencontres de groupe, des réunions de travail et des concerts–se généralisera au-delà du jeu. Sa prédiction? Dès cette année.

« Au cours de 2021, le Metaverse connaîtra une utilisation généralisée et commencera à devenir un utilitaire de co-expérience humaine », a déclaré Baszucki. « Les gens se rencontreront dans des mondes virtuels non seulement pour jouer à un jeu, mais aussi pour regarder une nouvelle bande-annonce de film ou rire des vidéos générées par les utilisateurs. L’éducation passera de l’apprentissage au code en ligne à l’apprentissage des sciences fondamentales avec des simulations de physique ou de biologie et finalement devenir un environnement immersif où les salles de classe sont organisées en son sein. «

Le Metaverse est un espace virtuel partagé où les utilisateurs interagissent en ligne dans les mondes 3D. Nous avons vu les goûts du Metaverse dès le Datasuit de VPL Research (une combinaison de réalité virtuelle complète) dans les années 1980, et avec Linden Lab Seconde vie. Bien sûr, Epic Games Fornite et le propre de Baszucki Roblox–le concert virtuel de Lil Nas X comme un exemple–ont adopté leurs jeux comme plus que de simples jeux vidéo, mais comme des plates-formes avec la vision Metaverse à l’esprit.

Baszucki a également déclaré que le Metaverse se généraliserait dès 2021. Cela pourrait être une surprise, car les casques VR ne sont même pas encore devenus une norme domestique. Mais Baszucki a souligné que les effets de la pandémie de 2020 (comme la distanciation sociale) ont servi de catalyseur aux environnements virtuels en ligne. En 2021, il envisage une adoption plus normalisée du Metaverse, qui comprend davantage de concerts virtuels, de réunions de travail et de nouvelles formes de divertissement qui lanceront de nouvelles carrières.

«La plus grande opportunité qu’elle présente est peut-être de rassembler des personnes de tous horizons et de favoriser une société civile numérique», a déclaré Baszucki.

Qu’est-ce que tu penses? Le Metaverse deviendra-t-il une partie normale de nos vies en 2021?

