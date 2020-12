Le PDG de Ricin, Sakakibara, veut aider Anderson Silva à réaliser ses souhaits

Après l’annonce du combat d’adieu d’Anderson Silva à l’UFC contre Uriah Hall, dans lequel le Brésilien a récemment été arrêté prématurément en octobre, il est toujours à la recherche d’un nouvel employeur. Après plusieurs refus, un vieil ami, le président de RIZIN Nobuyuki Sakakibara, souhaite signer Silva pour mettre fin à sa carrière.

Après plus de 14 ans à l’UFC, Anderson Silva n’est plus lié contractuellement à son ancien employeur. Dans sa performance contre Uriah Hall, que « The Spider » a perdu au quatrième tour en raison d’un KO, qui a été annoncé comme une performance d’adieu, Uriah Hall a dû graver la septième défaite lors des neuf derniers combats, avec une seule victoire et une sans contestation, dans son équilibre de combat.

Comme on a pu le lire sur son compte Instagram, la légende du MMA ne veut actuellement pas être informée d’une retraite des événements actifs. Cependant, le joueur de 45 ans a reçu un rejet après l’autre alors qu’il cherchait une nouvelle organisation faîtière. Ni le Bellator MMA, ni le ONE Championship ni la PFL n’ont montré d’intérêt à signer le plus long tenant du titre de l’histoire de l’UFC. Même pour le BareKnuckle FC, qui était intéressé par des combattants MMA plus âgés et bien connus, ajouter le Brésilien à leur liste semblait hors de question.

Pour le moment, il semble que le retour de Silva au Japon soit possible. Le Brésilien se souvient encore avec émotion de ses apparitions là-bas depuis son passage au Pride FC. Maintenant une vieille connaissance, le président de RIZIN FF, Nobuyuki Sakakibara, a pris la parole et était ouvert à l’engagement de « The Spider » dans son équipe.

« J’ai de très bons souvenirs d’Anderson Silva pendant les jours à Pride. Je pense qu’il devrait terminer sa carrière au Japon », a déclaré l’ancien responsable de Pride à MyMMANews. « J’ai entendu dire que le Japon a aussi une place spéciale dans son cœur. Donc, par respect pour ce qu’il a accompli et fait pour le sport, je voudrais l’aider à réaliser ses souhaits. Nous ne nous sommes pas encore parlé, mais je serais très intéressé si nous pouvions penser à quelque chose d’utile pour commencer le dernier chapitre de sa carrière au Japon. «

Avant sa carrière historique à l’UFC, Silva a joué pour le Pride FC entre 2002 et 2004, qui était alors dirigé par Sakakibara. Celui-ci a pu faire trois de ses cinq apparitions victorieuses. Si Silva ne se retrouve pas avec les dernières apparitions au Japon, une autre option pourrait s’ouvrir pour Silva, car l’ancien champion du monde de boxe Roy Jones Jr. n’a pas encore renoncé à l’idée d’un match de boxe contre Silva.

