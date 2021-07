Le PDG de PlayStation parle de la date de sortie du nouveau God of War

Jim Ryan, PDG de PlayStarion, a récemment offert de nouvelles nouvelles sur le lancement de la suite attendue de « God of War », qui prépare son arrivée à la fois sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Au cours d’une récente interview, Ryan a noté que les deux Kratos une nouvelle aventure comme le nouvel opus de « Horizon » de Guerrilla Games arrivera au public « d’ici un an environ ».

Cependant, la nature ambiguë de la déclaration de Ryan implique que les deux jeux exclusifs PlayStation pourraient être prêts même après leur fenêtre de sortie estimée en 2022, bien que l’exécutif ait assuré que la société essaie « de ne pas se précipiter », car les joueurs dont ils ne se souviennent que « des meilleurs jeux « .

« Il vaut mieux attendre et passer un bon moment que de se précipiter et d’avoir un jeu qui est » juste bien « ou presque bon », a commenté Jim Ryan lors d’une conversation avec TMTPost. « Les joueurs ne se souviennent que des meilleurs matchs plutôt que de ‘juste d’accord’. Si c’est un meilleur jeu, les joueurs voudront peut-être une suite, et ils voudront peut-être l’acheter aussi, mais personne ne se soucie d’un jeu qui « très bien ».

Le responsable PlayStation remarque que parfois la société exerce une pression sur les studios en raison de problèmes de financement ou de considérations de catalogue exclusif, mais en général, ils cherchent à ce que leurs jeux « ne soient pas seulement bons », mais soient parmi les meilleurs.

Les déclarations de Ryan émergent après que divers rapports indiquent que PlayStation a doublé le budget de certaines de ses productions afin de les transformer en « expériences premium », garantissant que ses futurs jeux puissent se démarquer de toute offre disponible sur le marché actuel.

Pour la bonne fortune de PlayStation, ils auraient réussi à faire à nouveau appel aux talents de Santa Monica Studios pour développer la suite de leur reboot de « God of War », qui sous la direction de Cory Barlog, a été répertorié comme l’un des les meilleures rénovations qu’une célèbre franchise ait proposées ces dernières années, il ne fait donc aucun doute que sa suite parviendra à répondre aux attentes.