Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, écrit un livre sur la course de l’entreprise à la création du vaccin COVID-19

New York: Le président-directeur général de Pfizer, le Dr Albert Bourla, peut maintenant raconter cette incroyable histoire.

Bourla a conclu un accord avec Harper Business pour ce que l’éditeur appelle «une histoire exclusive, de première main, dans les coulisses» de la façon dont le fabricant de médicaments a réussi à développer un vaccin efficace contre le COVID-19 dans un laps de temps remarquablement court – mois au lieu d’années. Bourla Moonshot: Dans la course de neuf mois de Pfizer pour rendre l’impossible possible devrait sortir le 9 novembre.

«Je partage l’histoire de notre moonshot – les défis auxquels nous avons été confrontés, les leçons que nous avons apprises et les valeurs fondamentales qui nous ont permis d’y arriver – dans l’espoir que cela puisse inspirer et informer votre propre moonshot, quoi qu’il en soit,» Bourla, 59 ans, a déclaré dans un communiqué.

Les termes financiers n’ont pas été révélés. Bourla prévoit de faire don de tout produit à une œuvre de bienfaisance.

Originaire de Grèce et descendant de survivants de l’Holocauste, Bourla a rejoint Pfizer en 1993 et ​​est devenu PDG en 2018. Pfizer est devenue en décembre dernier la première entreprise américaine à avoir un vaccin autorisé par la FDA, qui quelques jours plus tard a approuvé un vaccin par Moderna et en février un par Johnson & Johnson.

Lundi, la FDA a approuvé le vaccin Pfizer pour les 12-15 ans.

