Le PDG de OnePlus confirme: OnePlus Watch arrivera toujours au printemps 2021

La smartwatch OnePlus Watch sortira au printemps 2021. Le co-fondateur et PDG de OnePlus, Pete Lau, l’a maintenant officiellement révélé. Le développement se poursuit depuis 2015 et a été marqué par quelques revers.

Lau a révélé la fenêtre de sortie prévue pour la montre OnePlus dans un tweet. On ne sait pas encore grand chose sur la smartwatch. Tel que rapporté par Phonearena, OnePlus avait déjà commencé à travailler sur une smartwatch en 2015. Des problèmes techniques ont fait que les plans ont été suspendus pour le moment.

OnePlus Watch est en chantier depuis 2015

2015 n’est pas seulement l’année de l’arrivée de la première Apple Watch sur le marché. À cette époque, OnePlus prévoyait également de se lancer dans le secteur des montres intelligentes. En juin 2016, la société chinoise a publié des croquis de la smartwatch prévue qui avaient environ un an. Cependant, selon Phonearena, des problèmes avec le développement de la chaleur dans le OnePlus 2 et la sortie prochaine du OnePlus X ont signifié que OnePlus a suspendu le développement de sa smartwatch pour le moment.

En 2019, il y avait des rumeurs selon lesquelles la OnePlus Watch pourrait arriver sur le marché avec OnePlus 8. Mais cela s’est avéré différent. Désormais, selon Le PDG de OnePlus, Lau, il devrait enfin être prêt au printemps 2021.

La montre OnePlus pourrait offrir cela

En septembre 2020, Max Jambor, un fuyant avec un taux de succès assez élevé, a publié un graphique avec le mot «Wotch» sur Twitter. Dans un autre tweet, il a ajouté que le tweet précédent faisait référence à une smartwatch ronde. De nombreux utilisateurs supposent que le « o » dans « Wotch » signifie OnePlus et que Jambor a tease la OnePlus Watch en septembre. Il est donc possible que la montre ait un design rond.

Phonearena s’attend également à ce que Wear OS fonctionne sur la smartwatch. Ceci est soutenu par l’étroite coopération avec Google et le fait que la Smartwatch de la société sœur Oppo, l’Oppo Watch, utilise également Wear OS. Les Snapdragon Wear 4100 et Wear 4100 Plus sont considérés comme des processeurs.