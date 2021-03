Le PDG de Nothing, Carl Pei, révèle le design du «  Concept 1  » pour les prochains écouteurs TWS transparents

10 mars 2021 10:26:11 IST

L’ancien PDG de OnePlus, Carl Pei, a récemment annoncé son nouveau entreprise appelée Nothing, une entreprise de technologie grand public. Pei a révélé que la marque travaillait sur la conception de son tout premier produit, les écouteurs TWS. Pei a partagé un teaser de concept des écouteurs TWS, qui ont vu arborer un design transparent. Il révèle que l’entreprise travaille sur trois principes de conception: sans poids, sans effort et intemporel. Notamment, il ne s’agit que de la conception du produit, par conséquent, il y a des chances que le produit final puisse avoir un aspect différent.

Tout commence par le design, l’âme d’un produit: https://t.co/n2lPLdCAP4 pic.twitter.com/i9YbsNUuJN – Carl Pei (@getpeid) 9 mars 2021

Le teaser révèle un design transparent avec la marque de l’entreprise sur la tige de l’écouteur. Il montre également des cercles concentriques rouges, blancs et noirs et un bracelet argenté au bas de la tige.

Le blog de l’entreprise a également confirmé que les écouteurs TWS feront leurs débuts « cet été ».

«Les designs les plus attrayants pour la marque sont ceux qui se composent de formes qui semblent naturelles et chaleureuses, mais qui ne se sentent pas facilement dépassées. d’émerveillement ou de surprise. C’est une partie très importante de l’être humain et quelque chose que nous essayons toujours d’équilibrer. Le concept 1 s’inspire de la pipe de tabac d’une grand-mère. Nous essayons de fondre nos objets dans quelque chose de familier, qui, nous l’espérons, leur permettra se sentir frais pendant de nombreuses années », lit-on dans le communiqué de presse officiel de Nothing.

