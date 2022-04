Le PDG de Netflix explique pourquoi il ne partage pas le mot de passe de son compte

Le patron de Netflix, Ted Sarandos, a révélé pourquoi il ne partageait pas son mot de passe avec les membres de sa famille – et ce n’est pas parce qu’il est un radin.

Lorsqu’on lui a demandé avec combien de membres de sa famille il partage son mot de passe Netflix, Sarandos a ri et a répondu : « Zéro. Ils ont tous le leur et ils paient tous.

Le mois dernier, Netflix a annoncé qu’il testait deux nouvelles fonctionnalités qui réprimeraient le partage de mot de passe – ou, comme l’a dit la société, pour éviter la « confusion sur le moment et la manière dont Netflix peut être partagé ».

Les deux options sont : « Ajouter un membre supplémentaire » et « Transférer le profil vers un nouveau compte ».

Dans la déclaration, Netflix a déclaré: « Les membres de nos forfaits Standard et Premium pourront ajouter des sous-comptes pour jusqu’à deux personnes avec lesquelles ils ne vivent pas – chacun avec son propre profil, des recommandations personnalisées, un identifiant et un mot de passe – à un prix inférieur. prix : 2 380 CLP au Chili, 2,99 USD au Costa Rica et 7,9 PEN au Pérou.