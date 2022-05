Le PDG de Netflix défend Dave Chappelle et Ricky Gervais après que des comédiens aient été critiqués pour des blagues trans

Dans une interview avec le New York Times, Ted Sarandos a évoqué les critiques auxquelles les comédiens ont été confrontés tout en n’hésitant pas non plus à soutenir la paire.

Il a poursuivi: « Nous programmons pour beaucoup de personnes diverses qui ont des opinions différentes, des goûts différents et des styles différents, et pourtant nous ne faisons pas tout pour tout le monde. »

Au cours de la spéciale stand-up, il a plaisanté sur les «nouvelles» femmes avec «barbes et c ** ks», mais a soutenu qu’il soutenait les droits des trans.

Cependant, il a ajouté plus tard: « Mais rejoignez-moi à mi-chemin, mesdames. Perdez le c ** k. C’est tout ce que je dis. »

« C’était probablement le sujet tabou le plus courant et le plus discuté de ces deux dernières années. Je traite de sujets tabous et je dois affronter l’éléphant dans la pièce. »