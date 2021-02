Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, fait bannir son entreprise de Twitter et provoque l’hôte de Newsmax de WALK OFF SET avec des allégations de fraude électorale

Twitter a banni MyPillow après que le fondateur de la société, Mike Lindell, ait utilisé le compte pour réitérer les allégations de fraude électorale et accuser le directeur général de la plate-forme de médias sociaux, Jack Dorsey, d’être «lié» aux crimes présumés.

« Jack Dorsey essaie de m’annuler (Mike Lindell), » Lindell a tweeté sur le compte de MyPillow dimanche, dans un message remerciant les partisans qui ont commandé des oreillers après que Kohl’s et d’autres grands détaillants ont cessé de vendre les produits de la société. «Nous sommes extrêmement occupés et nous embauchons aussi vite que possible pour gérer toute l’expédition. Jack (Dorsey) sera découvert et devrait être mis en prison lorsque tout sera révélé.

Twitter a déclaré avoir supprimé définitivement le compte de MyPillow lundi pour avoir enfreint sa politique contre «Interdire l’évasion.» La société avait fermé le compte personnel de Lindell la semaine dernière après avoir affirmé que l’élection présidentielle du 3 novembre avait été volée à Donald Trump.

Lindell avait également visé Dorsey personnellement, en disant: «Je sais que vous êtes lié à la fraude électorale. Vous avez tellement peur d’être découvert. Beaucoup attendent avec impatience que vous soyez traduits en justice. »

Après la deuxième interdiction de Twitter, Lindell y était de retour mardi, essayant à plusieurs reprises d’évoquer ses allégations de fraude électorale dans une interview avec Newsmax TV au sujet de son annulation sur les réseaux sociaux. Comme Lindell a parlé d’avoir «100% preuve» que des machines à voter ont été utilisées pour perpétrer la fraude, l’animateur de Newsmax, Bob Sellers, a tenté à plusieurs reprises d’intervenir, affirmant que les allégations concernant les machines à voter n’avaient pas été vérifiées. Alors que Lindell continuait à parler, les vendeurs parlaient de lui, lisant un avis de non-responsabilité concernant Newsmax acceptant les résultats des élections comme « Légal et définitif. »

Smartmatic et Dominion Voting Systems, principaux fournisseurs de machines à voter et cibles d’allégations de fraude par les partisans de Trump, auraient envoyé des lettres à Newsmax et à d’autres médias conservateurs les menaçant de les poursuivre pour diffamation.

Les vendeurs et Lindell ont continué à se parler jusqu’à ce que l’hôte pose enfin une question sur le sujet de la suspension de Twitter. Lindell a recommencé à parler de fraude électorale, et Sellers a déclaré: «Puis-je demander à nos producteurs, pouvons-nous sortir d’ici s’il vous plaît?» Alors que Lindell continuait à parler et que la co-animatrice Heather Childers commençait à poser une question, Sellers quitta le plateau.

