Le PDG de Moderna affirme que son vaccin à ARNm pourrait potentiellement offrir une protection pendant quelques années

Tech2 News Staff08 janv.2021 19:02:36 IST

L’ARNm-1273 du candidat vaccin Covid-19 de Moderna, actuellement en essais de phase 3 dans plusieurs pays, pourrait potentiellement offrir des mois de protection contre une infection grave à coronavirus, selon le PDG de la société, Stephane Bancel. S’exprimant lors d’un événement virtuel organisé par le groupe de services financiers Oddo BHF, Bancel a déclaré que le scénario de «cauchemar» que l’on croyait autrefois selon lequel le vaccin ne fonctionnerait pas n’est plus vrai. « Nous pensons qu’il y aura une protection, potentiellement pendant quelques années », a-t-il déclaré. La «désintégration des anticorps générée par le vaccin chez l’homme diminue très lentement», a-t-il déclaré, selon un . rapport.

La plupart des essais de vaccins Covid-19 étant accélérés, une grande partie de l’observation post-essai sera effectuée au cours des prochaines années, au fur et à mesure que le vaccin sera largement distribué au public. Il s’agit de la place de la traditionnelle étude de pharmacovigilance pluriannuelle réalisée pour les médicaments et vaccins candidats avant leur commercialisation.

La durée de protection des tirs de Covid-19 est une question persistante pour les scientifiques et les régulateurs. le étude occasionnelle fait allusion à des survivants de Covid-19 ayant une immunité durable contre le virus, mais il n’y a toujours pas de preuve unanime quant à la durée exacte.

Les résultats intermédiaires de l’innocuité et de l’efficacité primaire des essais humains de phase 3 du vaccin ont été récemment publié dans le New England Journal of Medicine. Données probantes issues d’essais cliniques montre que le vaccin était efficace à 94 pour cent pour prévenir le Covid-19 confirmé en laboratoire chez les personnes ayant reçu deux doses et sans antécédent d’infection. À la mi-décembre 2020, la FDA a approuvé l’utilisation d’urgence du vaccin Moderna chez les personnes de 18 ans et plus. Certains 18 millions de doses ont déjà été fournies au gouvernement américain – une fraction des 800 millions de doses que le pays a obtenues pour ses citoyens auprès de plusieurs fabricants de vaccins.

Le vaccin Moderna a également été autorisé par les autorités sanitaires canadiennes pour immuniser les citoyens de 18 ans et plus.

.

