Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, partage des plans métavers et parle de l’expérience immersive des utilisateurs sur MS Teams

Sennheiser EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T ANC USB-C - micro-casque

Profitez d'une solution certifiée Microsoft Teams et optimisée UCProfitez d'une expérience utilisateur homogène grâce aux modèles optimisés UC et certifiés Microsoft Teams, au moyen d'un bouton Teams dédiéL'alliance de la qualité et d'un design élégantAssurez une communication de qualité professionnelle grâce à une perche micro discrète et relevable, pour un look élégant partout et à tout momentUne concentration optimale en tout lieuL'ANC, les coussinets d'oreille et le son stéréo vous permettent de rester pleinement concentré quel que soit votre environnement de travailUne connectivité Plug-and-PlayGrâce aux prises USB-A ou USB-C, les collaborateurs polyvalents profitent de fonctionnalités simples et fiables au bureau comme en déplacementUn confort optimiséDe grands coussinets d'oreille redessinés en similicuir assurent un confort optimal et une réduction de bruit performante Travaillez comme vous l'entendez grâce à un micro-casque élégant et confortable avec fonction ANC, conçu pour répondre aux exigences de l'espace de travail hybride actuel, offrant un son stéréo de qualité supérieure.

Profitez d'un outil audio qui s'adapte en toute fluidité à votre environnement : bureau, déplacements, télétravail.

Faites l'expérience de la flexibilité et d'un confort optimal, grâce à une perche de micro qui se rabat discrètement dans le serre-tête et à la connectivité Plug and Play de l'appareil.

Ajoutez à cela les avantages des technologies audio intelligentes, et vous obtenez une solution audio pratique, qui améliore votre productivité. - Offre exclusivement réservée aux professionnels