Le PDG de Microsoft cherche à acheter Netflix, qu’en sait-on ?

Avec Microsoft sur toutes les lèvres après avoir commencé leur achat par ActivisionBlizzardl’un des plus grands développeurs de jeux vidéo actuellement, il a été confirmé que le gestionnaire Satya Nadella a déjà une autre entreprise en ligne de mire, voulant le service de streaming de Netflix faire partie de Microsoft en 2023.

Bien que l’accord Activision Blizzard et Microsoft ne se soit pas concrétisé, il est connu pour être évalué à 69 milliards de dollars, le plus important de l’histoire du divertissement. Tenant compte du fait que Netflix est l’une des plus grandes sociétés de production aujourd’hui, cet achat pourrait même dépasser celui d’Activision.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Prime Video surpasse Netflix aux États-Unis, pourquoi les abonnés le préfèrent-ils ?

Microsoft et Netflix entretiennent de bonnes relations en termes d’accords, car ils ont récemment annoncé une alliance dans laquelle la société technologique est un partenaire publicitaire dans le nouveau plan publicitaire de Netflix, qui comprend des publicités avant, pendant et après les productions de leur catalogue.

Que l’achat d’Activision Blizzard soit finalisé ou non, des rapports indiquent que Satya Nadella fera tout son possible pour acheter Netflix en 2023, ce qui serait tout un changement dans le monde du divertissement, puisque Microsoft aurait la société qui possède la plus grande série de streaming. et des films sortis ces dernières années.

Cela pourrait également vous intéresser : Microsoft cherchera à amener la franchise Call of Duty sur les consoles Nintendo

Cependant, pour le moment, aucune des entreprises n’a fait de déclaration officielle sur cet achat. Selon LinkedIn, Netflix est devenu l’un des plus gros producteurs, avec une valeur de plus de 26 millions de dollars, cet achat serait donc le plus important réalisé par Microsoft de toute l’histoire.

Satya Nadella a rejoint Microsoft en tant que directeur en 2014, réalisant de grosses transactions comme l’achat de « Minecraft » pour 2,5 milliards de dollars ou de LinkedIn pour 26 milliards de dollars.