Le PDG de McDonald’s s’excuse après que des militants ont déclaré que le texte sur les fusillades était «raciste»

Des militants communautaires et des dirigeants syndicaux de Chicago demandent au PDG de McDonald’s, Chris Kempczinski, de s’asseoir avec les travailleurs noirs et bruns et de « s’attaquer au racisme systémique » dans l’entreprise de restauration rapide en réponse à son message texte qu’ils jugent « ignorant, raciste et inacceptable ».

Dans une lettre ouverte signée par une douzaine de groupes la semaine dernière, Kempczinski a reçu mercredi une date limite pour rencontrer des employés et des dirigeants communautaires à Chicago. Le SMS faisait partie de son échange avec le maire de Chicago Lori Lightfoot en avril, un jour après la mort par balle d’une fille noire de 7 ans, Jaslyn Adams, alors qu’elle se trouvait dans un service au volant de McDonald’s avec son père dans le West Side de la ville. . Un mois plus tôt, la ville était sous le choc de la fusillade mortelle par la police d’Adam Toledo, 13 ans, dans le quartier à prédominance latino de Little Village.

Kempczinski envoyait un texto à Lightfoot pour la remercier d’avoir visité le siège social mondial de l’entreprise basé à Chicago et a écrit que les récentes fusillades étaient « tragiques », ajoutant, « avec les deux, les parents ont échoué avec ces enfants, ce que je sais, c’est quelque chose que vous ne pouvez pas dire. Même plus difficile à réparer. »

Lightfoot a répondu: « Merci, Chris. C’est super de vous voir en personne », qualifiant également les événements de « terrible tragédie ».

L’échange de texte a pris de l’ampleur la semaine dernière après que des militants l’ont obtenu par le biais d’une demande d’enregistrement public et l’a partagé sur les réseaux sociaux. Parmi les critiques figurait l’échevin de Chicago Carlos Ramirez-Rosa, membre du caucus hispanique du conseil municipal.

Kempczinski s’est excusé à plusieurs reprises à la suite de la publication du texte, a rapporté CNBC.

« Ne pas prendre le temps de réfléchir à cela de leur point de vue était une erreur et manquait de l’empathie et de la compassion que je ressens pour ces familles », a-t-il déclaré dans un message aux employés la semaine dernière. « C’est une leçon que je porterai avec moi. »

Il a rencontré des employés de l’entreprise lundi au siège de l’entreprise et en ligne pour discuter du texte, et avait également organisé des séances d’écoute, y compris avec des dirigeants élus des franchisés, a rapporté CNBC.

McDonald’s a refusé de commenter mardi la réunion ou la lettre des groupes communautaires et des syndicats.

Le bureau de Lightfoot a déclaré dans un communiqué que « les familles font tout ce qu’elles peuvent – ​​mamans, papas, grands-parents – pour aimer et soutenir leurs enfants, et des tragédies peuvent toujours se produire. La honte des victimes n’a pas sa place dans cette conversation. »

Baltazar Enriquez, président du Little Village Community Council, une organisation à but non lucratif qui a signé la lettre à Kempczinski, a déclaré qu’il souhaitait que le PDG soutienne publiquement les politiques qui profitent à tous les employés de première ligne, en particulier ceux qui gagnent le salaire minimum et cherchent à syndiquer.

Mais si Kempczinski ne parvient pas à rencontrer les travailleurs, a déclaré Enriquez, il poussera au boycott et aux manifestations. Little Village possède trois magasins McDonald’s, a-t-il ajouté.

« S’il veut devenir personnel, nous allons devenir personnel », a déclaré Enriquez. « Nous allons fermer ce McDonald’s. »

Frank Chapman de l’Alliance de Chicago contre le racisme et la répression politique, qui plaide pour la responsabilité de la police, a déclaré que le texte de Kempczinski est emblématique d’un « niveau d’insensibilité qui dure depuis longtemps ».

« McDonald’s est une société de plusieurs milliards de dollars », a-t-il déclaré. « Ils vendent beaucoup de hamburgers dans les communautés noires et brunes et emploient beaucoup de personnes dans les communautés noires et brunes. Donc, qu’il vienne faire une déclaration raciste est inacceptable. Et c’était une déclaration raciste – nous connaissons la différence entre une insulte et un compliment. »

McDonald’s a fait face ces dernières années à des plaintes d’employés pour harcèlement sexuel dans les restaurants et racisme. En 2020, deux dirigeants noirs ont déposé une plainte pour discrimination raciale et environnement de travail hostile sous la direction de l’ancien directeur général de l’entreprise, Steve Easterbrook, qui a été contraint de se retirer en novembre 2019 en raison d’une relation avec un employé. Kempczinski a remplacé Easterbrook.

En outre, Byron Allen, un magnat des médias noirs à Los Angeles, a publié ces derniers jours des publicités pleine page dans les principaux journaux accusant Kempczinski de favoriser une « culture raciste toxique » chez McDonald’s et appelant son conseil d’administration à le destituer. Deux sociétés appartenant à Allen ont déposé une plainte cette année accusant McDonald’s de discriminer les sociétés de médias appartenant à des Noirs.

McDonald’s a contesté les allégations dans les différentes poursuites.

Mary Kay Henry, présidente du Service Employees International Union, qui a soutenu les employés des restaurants McDonald’s qui ont fait grève pour un salaire minimum de 15 € l’heure, a approuvé l’annonce d’Allen. Dans une déclaration à NBC News, Henry a déclaré que Kempczinski devrait être supprimé « comme une étape parmi les nombreuses nécessaires pour lutter contre le racisme systémique que les travailleurs décrient depuis des années ».

Le syndicat parraine également une nouvelle publicité soulignant la controverse sur le texte de Kempczinski et l’exhortant à « rencontrer ses travailleurs et la communauté de Chicago ».

McDonald’s, la plus grande chaîne de hamburgers au monde, a été l’une des nombreuses grandes entreprises américaines à mettre la diversité au premier plan après des mois de manifestations pour la justice raciale l’année dernière. En février, la société a annoncé qu’elle lierait 15 % des primes des dirigeants à la réalisation de certains objectifs, notamment en matière de diversité et d’inclusion. Cette décision est également intervenue après que certains franchisés noirs ont poursuivi McDonald’s, accusant l’entreprise de traiter plus favorablement les propriétaires blancs et que les franchises dans les quartiers à faible revenu n’étaient pas aussi rentables et plus difficiles à exploiter.

La majorité des établissements McDonald’s — environ 95 % — appartiennent à des franchises.

McDonald’s a nié les allégations et un juge fédéral a rejeté l’une de ces poursuites en juin.

Dans une note aux employés plus tôt cette année, Kempczinski a reconnu que les clients, les franchisés et les actionnaires tiennent McDonald’s à un niveau élevé.

« Nous ne pouvons pas être complaisants dans notre quête pour nous améliorer et améliorer nos communautés », a-t-il écrit. « Peu de marques dans le monde ont notre taille et notre portée. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.