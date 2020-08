Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, se penche sur la politique de l’App Store d’Apple, affirmant qu’il facture des “ rentes de monopole ”

L’équipe de nouvelles de tech231 août 2020 10:32:20 IST

Lors d’une réunion à l’échelle de l’entreprise la semaine dernière, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a accusé Apple d’une “mainmise” sur les applications sur le Magasin d’applications. Zuckerberg a ajouté que la société facturait des «rentes de monopole» sur les applications.

Apple a “cette mainmise unique en tant que gardien de ce qui arrive sur les téléphones”, a déclaré Zuckerberg. C’était le premier signalé par Actualités BuzzFeed.

Interrogé sur la restriction des applications de jeu par Apple, le PDG de Facebook a déclaré qu’Apple facture des «rentes de monopole», bloquant ainsi l’innovation et la concurrence via le Magasin d’applications.

Cela vient au milieu d’accusations de comportement anticoncurrentiel sur Apple. Les développeurs ont déclaré que la charge de 30% de commission par Apple rend difficile la tarification de leurs offres de manière compétitive.

La question du comportement anticoncurrentiel présumé d’Apple a été récemment mise en évidence après Fortnite Le créateur Epic Games a violé les directives de l’App Store d’Apple en essayant de contourner son système de paiement intégré. Apple supprimé Fortnite depuis l’App Store et Epic a poursuivi Apple pour le même. Vendredi, Apple a également révoqué le compte de développeur d’Epic.

Apple a dit qu’il permettrait Fortnite revenir sur Magasin d’applications si Epic Games supprimait la fonction de paiement direct. Mais Epic a refusé de le faire, affirmant que se conformer à la demande d’Apple serait “de collusion avec Apple pour maintenir son monopole sur les paiements intégrés sur iOS”.

