Le PDG de DxOMark explique le fonctionnement de son benchmark controversé

Frederik Guichard, le PDG de DxOMark, s’est entretenu avec Jiemian News en détaillant lors de l’interview certaines des clés de la référence controversée.

Très récemment, nous avons vu le Xiaomi 12S Ultra battre l’iPhone 13 Pro dans DxOMark, et la vérité est que cette nouvelle se répète chaque fois qu’un vaisseau amiral passe avec succès les tests de la société françaiseeh bien, volontairement ou non, les gars de DxOMark ont ​​converti leurs tests référence dans ce qui est pratiquement en ce moment la classement les plus populaires, consultés et autorisés de toute l’industrie.

Est vrai aussi que ont traversé les leurset c’est qu’il fut un temps où beaucoup d’entre nous ont commencé à douter sérieusement de leurs scores et peu de temps après, l’entreprise a dû reconnaître que les marques leur offraient de l’argent afin d’obtenir des avantages dans l’analyse, quelque chose que DxOMark n’a pas appelé pot-de-vin mais ça avait l’air plutôt bien.

Ces jours La crédibilité de DxOMark a encore grandi et l’ouverture de la société basée à Paris est beaucoup plus grande, publiant des rapports détaillés sur la façon dont ils effectuent les analyses et offrant même des interviews comme celui que Frederik Guichard, PDG de DxOMark, a accordé à Jiemian News, un média chinois, révélant des détails intéressants sur vos tests.

Il y a longtemps, les marques se vantaient de leurs scores DxOMark et même « achetaient » ces analyses, nous sommes donc reconnaissants pour cette nouvelle politique d’ouverture de l’entreprise et que son PDG nous explique des choses intéressantes.

Si nous ne faisons pas confiance à Benchmarks, pourquoi faisons-nous confiance à DxOmark ?

Les collègues de GSMArena nous en ont parlé, en résumant certains des points les plus importants de la conférence dans laquelle Frederik a expliquéen premier lieu, cette question que nous nous posons tous de savoir pourquoi ils n’analysent que les smartphones de la coupe la plus performante et il n’y a pas beaucoup de joueurs de milieu de gamme dans les charts DxOMark.

Il n’y a ici ni truc ni carton, et c’est que le patron de l’entreprise de analyse comparative a confirmé que ce ne sont pas eux qui rejettent les smartphones pour analysermais ce sont précisément les fabricants qui ils n’envoient pas les appareils à DxOMark pour les tests à moins qu’ils ne s’attendent à ce que le terminal occupe des postes d’honneurbien performer et obtenir des scores élevés.

Guichard lui-même s’est penché sur ce sujet, indiquant que si un appareil parvient à prendre la première place des classements de DxOMark, voire une deuxième ou troisième place, reçoit beaucoup d’attention médiatique et promotionnelledonc si une marque estime que son dernier vaisseau amiral ou tout autre mobile ne va pas faire bonne impression et avoir une place privilégiée, ne l’envoie pas directement.

Ils ont même confirmé dans l’interview un fait qui circulait dans tous les cercles de l’industrie il y a quelques semaines, à savoir que Xiaomi n’a effectivement pas envoyé son dernier haut de gamme le Xiaomi 12S Ultra à analyser, pour ne pas rater l’un des smartphones de l’année, c’est DxOMark qui a acheté une unité de l’appareil qui a finalement obtenu 138 points, en deçà du Mi 11 Ultra de l’année dernière.

Curieux, c’est le moins qu’on puisse dire, c’est ce que nous raconte Frederik Guichard… Il y a des marques qui préfèrent ne pas paraître moche sur la photo !

Ce Xiaomi haut de gamme a battu l’iPhone 13 Pro Max dans DxOMark

