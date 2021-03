Le PDG de Disney ne choisira pas de camp lors du renvoi de Gina Carano dans Star Wars

Le PDG de Disney, Bob Chapek, a, d’une manière détournée, abordé le licenciement de Gina Carano de Le mandalorien. Carano jouait le personnage de Cara Dune dans l’action en direct Guerres des étoiles montrer à travers ses deux premières saisons. Et le personnage était devenu très populaire. Cependant, à la suite d’une activité sur les réseaux sociaux jugée «odieuse et inacceptable» par Lucasfilm, l’acteur a été relâché et ne fera plus partie de la franchise. Maintenant, Chapek a pesé sur le sujet.

La réunion annuelle des actionnaires de Disney a eu lieu récemment. Au cours de la partie questions-réponses, quelqu’un a décidé d’interroger Bob Chapek sur la situation de Gina Carano. L’actionnaire a suggéré que Disney a une «liste noire» qui concerne certains artistes interprètes ou exécutants qui pourraient être définis comme conservateurs sur le plan politique. Gina Carano, semble-t-il suggérer, a été mis sur cette liste en raison de ses convictions politiques. Bob Chapek, en réponse, a déclaré ce qui suit.

« Je ne considère pas que Disney se caractérise vraiment comme étant de gauche ou de droite. Pourtant, au contraire, il défend des valeurs universelles: des valeurs de respect, des valeurs de décence, des valeurs d’intégrité et des valeurs d’inclusion. Nous cherchons à ont seulement, pas comment nous fonctionnons, mais le contenu que nous faisons refléter la riche diversité du monde dans lequel nous vivons. Et je pense que c’est un monde dans lequel nous devrions tous vivre, en harmonie et en paix. «

Bob Chapek, plutôt que d’aborder la situation de front, a décidé d’adopter une approche large. Il expose, en tant que chef de l’entreprise, ce qu’il pense que Disney représente. Disney et Lucasfilm n’en ont pas fait un problème politique lorsque la déclaration a été publiée concernant le statut d’emploi de Gina Carano. Il s’agissait plutôt de la nature spécifique du poste de Carano, qui comparait le fait d’être un conservateur à l’époque moderne à être juif pendant l’Holocauste. Chapek suggère que les déclarations de Carano sur les réseaux sociaux ne reflétaient pas les valeurs de l’entreprise.

De nombreuses questions demeurent quant à l’avenir de Cara Dune. On s’attendait à ce que le personnage fasse partie intégrante de Guerres des étoiles à l’avenir. Pas seulement dans Le mandalorien saison 3, mais le spin-off Rangers de la nouvelle république ainsi que. Plusieurs des émissions Disney + se construisent sur une série d’événements sans titre, et il va de soi que Cara Dune aurait également pris en compte ce projet. Lucasfilm peut soit refondre le rôle et faire venir un nouvel acteur, soit éviter complètement le sujet de Cara Dune à partir de maintenant. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Disney et / ou Lucasfilm n’ont pas encore indiqué ce qu’ils envisagent de faire.

Actuellement, Le livre de Boba Fett est en production. La série à venir devrait faire ses débuts en décembre. Le mandalorien Le tournage de la saison 3 devrait commencer en avril. En supposant que Cara Dune est, ou allait peut-être apparaître, la refonte devrait avoir lieu le plus tôt possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur la situation seront disponibles. L’audio de l’assemblée des actionnaires de Disney est disponible dans son intégralité sur TheWaltDisneyCompany.com.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars