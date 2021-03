Le PDG de Disney fait allusion à des fenêtres théâtrales plus courtes pour les blockbusters dans un monde post-lockdown

Les studios hollywoodiens ont été irrévocablement modifiés par les changements provoqués par la fermeture mondiale des cinémas en 2020. Le streaming en ligne est aujourd’hui sans doute devenu le format de divertissement le plus important de l’industrie, dépassant les salles de cinéma. Gardant ce changement massif en vue, lors de son discours à la conférence Morgan Stanley sur la technologie, les médias et les télécommunications lundi, le directeur général de la Walt Disney Company, Bob Chapek, a laissé entendre qu’il n’y aurait pas de retour à l’ancienne méthode de distribution théâtrale.

« Je pense que le consommateur est probablement plus impatient qu’il ne l’a jamais été. Surtout depuis, ils ont eu le luxe d’une année entière à obtenir des titres à la maison à peu près quand ils le veulent. Je ne suis donc pas sûr qu’il y en ait. en arrière, mais nous ne voulons certainement pas faire quoi que ce soit comme couper les jambes à une exposition théâtrale … Je ne pense pas qu’ils auront beaucoup de tolérance pour un titre, disons, être hors de théâtre pendant des mois, Pourtant, il n’a pas eu la chance d’être jeté sur le marché dans un autre canal de distribution, juste en quelque sorte assis là à prendre de la poussière. «

L’année dernière, pour la première fois de son histoire, les plus grands studios traditionnels ont expérimenté la sortie de films en ligne en même temps que dans les salles de cinéma, de WarnerMedia. Wonder Woman 1984 chez Disney Mulan. Ce que les studios perdent en termes de perte de revenus au box-office avec une telle stratégie est compensé par un gain d’abonnés. Selon Chapek, cette stratégie de mise en ligne de films en même temps, ou peu de temps après une sortie en salles, constitue un choix important pour un public qui pourrait encore hésiter à retourner en salles.

« Cela a certainement beaucoup de sens en ce moment, dans un monde COVID, d’avoir une option. De toute évidence, les salles de cinéma ne seront pas de retour à 100%. Mais il est bon de savoir que nous avons la capacité pour les personnes qui veulent en profiter chez eux – parce qu’ils ne se sentent pas tout à fait à l’aise d’aller au cinéma – qu’ils ont ce choix. À quoi cela ressemblera-t-il dans le futur? Eh bien, nous allons gagner beaucoup d’expérience et de nombreux points de données. «

D’après le son de celui-ci, Disney se rapproche plus que jamais de faire du streaming en ligne un modèle de distribution aussi important pour leurs films qu’une course théâtrale. Ceci est particulièrement important pour les fans de MCU, qui ont été privés de tout nouveau film de la franchise en raison de l’insistance de Disney à sortir. Veuve noire et Éternels dans les théâtres.

La vérité est que tout film MCU est potentiellement une perspective de gain d’un milliard de dollars au box-office. Il est compréhensible que l’Empire de la Souris veuille garder une perspective aussi lucrative liée à un accord de distribution théâtrale. D’un autre côté, plus les fans doivent attendre Veuve noire ou Éternels, moins il y aura d’excitation pour ces films en particulier. Espérons que Disney pourra bientôt régler ses priorités et finalement s’installer sur un modèle de distribution défini pour sa liste de films à venir. Cette nouvelle a été rapportée à l’origine à Variety.

Sujets: Salles de cinéma, Billetterie