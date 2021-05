Le PDG de Bytedance, Zhang Yiming, quittera ses fonctions d’ici la fin de 2021

20 mai 2021 12:06:48 IST

Le magnat chinois patron du parent de TikTok, Bytedance, a déclaré jeudi qu’il quitterait le poste car il manquait de compétences managériales et préférait «lire et rêver» à la direction du géant de la technologie. Pékin a resserré les vis sur le secteur technologique en plein essor de la Chine, imposant des amendes – y compris à Bytedance le mois dernier – pour avoir prétendument bafoué les règles de monopole, et adressant des avertissements sévères à la coterie des patrons numériques milliardaires sur leurs responsabilités envers la société. Zhang Yiming, co-fondateur de Bytedance – qui a créé la courte vidéo populaire TIC Tac app – a déclaré qu’il quitterait ses fonctions de PDG et passerait à un nouveau rôle d’ici la fin de l’année en se concentrant sur la «stratégie à long terme».

Liang Rubo, avec qui il a créé le cabinet, prendra la relève.

Dans un mémo ouvert inhabituellement franc rédigé par l’un des nouveaux riches en technologies d’Asie, Zhang a déclaré: «La vérité est que je n’ai pas certaines des compétences qui font un manager idéal.

« Je suis plus intéressé par l’analyse des principes organisationnels et du marché … que par la gestion des personnes. »

L’homme de 38 ans a ajouté qu’il n’était également « pas très sociable, préférant les activités solitaires comme être en ligne, lire, écouter de la musique et rêver à ce qui pourrait être possible ».

Zhang a également subi d’énormes pressions pour convaincre le monde que TIC Tac ne transmettra pas de données au Parti communiste chinois, tout en protégeant son image à la maison en ne semblant pas céder aux demandes de l’Occident.

La nouvelle de sa démission intervient alors que Pékin réprime l’influence sans précédent de certaines des plus grandes entreprises technologiques chinoises.

Le géant du commerce électronique Alibaba a été condamné à une amende de 18,2 milliards CNY (2,78 milliards de dollars) le mois dernier dans le cadre d’une poussée des régulateurs pour freiner les plates-formes numériques dominantes.

Alors que les problèmes d’Alibaba s’intensifiaient, son fondateur Jack Ma a été inhabituellement absent des projecteurs après des spéculations selon lesquelles des commentaires impétueux de sa part aux régulateurs ont fait tomber le marteau sur son entreprise.

Bytedance faisait partie des 34 entreprises technologiques convoquées par les régulateurs en avril à qui on a dit de subir une «rectification complète» et de «tenir compte de l’avertissement» d’Alibaba.

TIC Tac aurait environ un milliard d’utilisateurs dans le monde, dont plus de 100 millions aux États-Unis.

Alors qu’il était président américain, Donald Trump a adressé une série d’exigences à la société chinoise pour des raisons de sécurité, y compris des appels pour les opérations américaines de TIC Tac être vendu à une entreprise américaine ou il serait fermé.

L’entreprise a insisté sur le fait qu’elle ne fournirait jamais de données sur les utilisateurs au gouvernement chinois.

ByteDance compte désormais plus de 60 000 employés dans 30 pays et l’an dernier, Zhang a déclaré qu’ils cherchaient à en recruter environ 40 000 de plus.

La société propose également une série de produits populaires, notamment Douyin – la version chinoise de TIC Tac – ainsi que l’application d’agrégation d’actualités Jinri Toutiao et l’application de productivité Lark, qui propose des fonctions de stockage dans le cloud, de chat et de calendrier.

