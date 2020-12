Le PDG d’Apple, Tim Cook, fait un acte simple mais puissant de solidarité trans

Le PDG d’Apple, Tim Cook, assiste aux 77e Golden Globe Awards annuels à l’hôtel Beverly Hilton le 5 janvier 2020 à Beverly Hills, Californie. (Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a mis à jour sa biographie sur Twitter pour inclure ses pronoms, dans une démonstration simple mais importante de solidarité trans.

Bien qu’il n’ait pas annoncé le changement, Cook semble avoir ajouté «il / lui» à sa biographie Twitter au cours des dernières semaines.

Le «Guide du débutant pour être un allié des personnes trans» de GLAAD dit que «se présenter comme une personne cisgenre avec ses pronoms – qui sont des mots qui sont utilisés pour désigner quelqu’un sans utiliser son nom – peut créer un environnement plus inclusif et sûr pour les trans les gens à partager également leurs pronoms.

«En normalisant la pratique du partage de vos pronoms dans vos communautés, vous allégez la pression sur les personnes trans.

«Cela réduit également le risque de malversations non intentionnelles.»

«En ajoutant vos pronoms par votre nom ou à la fin de votre biographie, vous pouvez contribuer à créer un environnement de médias sociaux plus favorable aux trans», a ajouté l’organisation de défense des droits LGBT +.

Greg Joswiak, un autre dirigeant d’Apple de Cook, a également récemment ajouté ses pronoms à sa biographie Twitter.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a précédemment montré son soutien public à la communauté trans.

Tim Cook, qui est devenu gay en 2014, a marqué Trans Day Of Visibility depuis deux ans sur les réseaux sociaux.

En 2019, il a écrit: le trans La communauté d’Apple nous rend plus forts et plus dynamiques.

« Sur ce Trans jour de visibilité, nous sommes reconnaissants à tous ceux qui vivent leurs vérités et mettent leur moi authentique au travail.

Aux communautés trans et non binaires du monde entier #TransDayOfVisibility: Nous vous voyons, nous vous soutenons et nous sommes avec vous. – Tim Cook (@tim_cook) 31 mars 2020

Cette année, il a ajouté: «Aux communautés trans et non binaires du monde entier Trans jour de visibilité: Nous vous voyons, nous vous soutenons et nous sommes avec vous. »

La fierté est généralement un moment de rassemblement, de communauté et de plaidoyer. Cette année peut être différente, mais il est urgent de garder cet esprit vivant. Merci particulièrement à la communauté trans pour votre leadership, votre courage et tout ce que vous faites pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui. 🌈 – Tim Cook (@tim_cook) 28 juin 2020

Cook a également tenu à honorer la communauté trans pour Pride cette année, en tweetant: «La fierté est généralement un moment de rassemblement, de communauté et de plaidoyer. Cette année peut être différente, mais il est urgent de garder cet esprit vivant.

«Merci en particulier à la communauté trans pour votre leadership, votre courage et tout ce que vous faites pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui.»