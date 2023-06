Le PDG a proposé de charger les gens de travailler pour elle afin qu’ils puissent « mettre un pied dans la porte »

Ce n’est un secret pour personne que démarrer une carrière, dans pratiquement n’importe quel domaine, est un exploit herculéen de nos jours. Un médecin sur LinkedIn a pensé qu’elle avait eu l’idée d’aider les nouveaux diplômés à mettre le pied dans la porte. Son approche peu orthodoxe du mentorat de nouveaux talents a certainement excité les gens, mais pour toutes les mauvaises raisons.

Un médecin et PDG de Minneapolis a proposé de charger les gens de travailler pour elle afin d’acquérir une expérience professionnelle de premier échelon.

Le Dr Joy Frestedt, médecin dont l’entreprise se spécialise dans les essais cliniques, les processus réglementaires et d’autres aspects de l’industrie médicale, voulait que sa proposition aborde un problème trop courant : vous commencez juste votre carrière parce que vous n’avez aucune expérience, mais personne vous embauchera pour votre premier emploi parce que vous n’avez aucune expérience.

Frestedt a proposé de facturer aux gens 10 € de l’heure pour travailler pour elle avec un minimum de 10 heures par semaine.

« Nouvelle idée », commence le message de Frestedt, « quiconque est prêt à payer pour acquérir de l’expérience dans un travail clinique, réglementaire et/ou de qualité ? » Elle a ensuite annoncé son intention de « facturer 10 € » pour avoir le privilège de travailler pour son entreprise au moins 10 heures par semaine.

Utile, elle a ensuite compté combien cela coûterait à une personne : « une année complète d’expérience coûtera 20 800 € ; 6 [months] temps plein = 10 400 € ; 3 [months] temps plein = 5 200 €, etc. » Oh, c’est tout ? ! Frestedt a poursuivi en disant qu’elle voulait « aider ceux qui n’arrêtent pas de me dire qu’ils ont une formation [but] ne peuvent pas mettre un pied dans la porte parce qu’ils n’ont aucune expérience. »

C’est certainement une façon d’aborder le problème ! Est-ce une bonne manière, ou éthique, ou raisonnable ? Eh bien, c’est une toute autre histoire. Ce n’est bien sûr pas sans rappeler le bon vieux stage non rémunéré, mais sous stéroïdes, vous en profitez et vous payez pour ce privilège.

Et étant donné à quel point le stage non rémunéré est impopulaire de nos jours, avec des gens dans tout le pays appelant à l’abolition totale de la pratique en raison de sa nature exploitante et favorisant les riches, vous pouvez probablement deviner à quel point l’idée encore pire de Frestedt était populaire.

Les internautes pensaient que la proposition de Frestedt était ridicule et prédatrice, et beaucoup l’ont qualifiée d' »arnaque ».

Et une personne a commencé à approfondir certaines des autres pratiques commerciales de Frestedt – comme ses faibles taux de rémunération pour les professionnels titulaires d’un doctorat dans des postes post-doctoraux prestigieux dans son entreprise – ils n’ont fait que s’énerver à propos de sa proposition.

Certains Redditors ont même proposé une campagne ciblée pour faire fermer l’entreprise de Frestedt, la qualifiant d’escroc et suggérant qu’ils s’unissent pour « revoir bombarder » son entreprise avec des commentaires négatifs sur des sites comme LinkedIn et Google. D’autres se sont demandé si ce que Frestedt proposait était même légal – une question valable compte tenu des lois sur les stages, ce que Frestedt propose essentiellement.

En 2018, le ministère du Travail a changé son approche des stages non rémunérés en instituant ce qu’il appelle un « test de bénéficiaire principal » pour les stages dans des entreprises à but lucratif comme Frestedt. Le test détermine qui bénéficie matériellement le plus du stage : le stagiaire ou l’entreprise.

Les normes portent essentiellement sur la question de savoir si le travail effectué par le stagiaire est similaire aux cours de formation qu’il entreprendrait à l’école et si le travail du stagiaire serait normalement effectué ou non par un employé rémunéré. Si c’est l’entreprise qui est le « principal bénéficiaire » du travail du stagiaire, alors le stagiaire répond à la définition d’« employé » énoncée dans la loi sur les normes de travail équitables et l’entreprise doit payer le stagiaire en conséquence.

Bien sûr, comme vous le diront tous ceux qui ont été internés ces dernières années, ces règles sont souvent contournées ou ne sont pas appliquées.

Mais quand même, étant donné que le plan fou de Frestedt équivaut essentiellement à un stage dans lequel les gens effectueraient un travail réel dans un « travail clinique, réglementaire et/ou de qualité » pour lequel *ils* seraient tenus de la *payer* ? Eh bien, nous ne sommes pas des avocats, mais disons simplement que ce n’est pas vraiment un mystère pourquoi les gens en ligne ont utilisé le mot « arnaque » pour décrire la proposition de Frestedt – et il n’est pas surprenant qu’elle semble avoir entièrement supprimé son post LinkedIn.

