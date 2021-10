Le paysage de Mars a été façonné par des lacs de cratère inondés, ce qui était un phénomène courant : étude

05 octobre 2021 11:18:53 IST

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue, les inondations massives causées par les lacs de cratère débordant ont joué un rôle énorme dans la formation du paysage de Mars, déplaçant de grandes quantités de sédiments et creusant de profonds gouffres. La nature. L’étude, dirigée par des chercheurs de l’Université du Texas à Austin, a postulé que le mouvement de l’eau qui a modifié le paysage s’est produit sur une période de quelques semaines.

Selon les recherches, les inondations ont érodé suffisamment de sédiments pour remplir complètement le lac Supérieur et le lac Ontario. L’étude révèle également que de telles inondations étaient plus fréquentes qu’on ne le pensait auparavant. Cela donne également une autre explication de la topographie unique de la vallée fluviale sur Mars, qui est généralement attribuée au climat là-bas.

Mars a plus de cratères à sa surface que la Terre, ce qui signifie qu’il y a des milliards d’années, lorsque la planète était très humide, les lacs de cratères étaient courants.

L’auteur principal de l’étude et professeur adjoint à l’UT Jackson School of Geosciences, Tim Goudge, a déclaré que « les inondations des brèches de lac étaient un processus vraiment important à l’échelle mondiale », tout en parlant du processus de changement du paysage sur la planète rouge.

Les lacs brisaient les parois du cratère lorsqu’elles devenaient trop pleines, entraînant des inondations dévastatrices dans les paysages environnants.

Goudge et son équipe ont inclus 262 lacs de cratères percés dans leur étude, plutôt que d’examiner des cratères individuels et leur paysage environnant, pour étudier comment ils ont façonné la surface de Mars.

La recherche a passé en revue un catalogue préexistant de vallées fluviales sur la planète, en les classant en deux catégories : les vallées connectées à une brèche de cratère, indiquant qu’elles se sont formées lors d’une inondation de brèche de lac, et les vallées formées loin des cratères, ce qui suggère une plus processus de formation progressif.

En calculant les volumes des vallées érodées sur la base des mesures de largeur et de profondeur à partir d’instruments satellites, les chercheurs ont découvert que si les systèmes de vallée creusés par les crues de brèche de cratère ne représentaient que trois pour cent de la longueur des vallées érodées, ils étaient beaucoup plus profonds que les autres vallées. .

Les vallées d’inondation du cratère avaient une profondeur médiane de 170,5 mètres (559 pieds), soit près du double de la profondeur médiane des vallées graduelles, qui était d’environ 77,5 mètres (254 pieds). Les vallées d’inondation des cratères étaient également responsables d’au moins 24 pour cent du volume des vallées fluviales sur la surface martienne.

Goudge a déclaré que la nouvelle recherche est également une leçon d’attentes, ajoutant que la géologie de la Terre a effacé une grande partie des cratères d’impact de la surface de la planète, faisant de l’érosion fluviale un processus lent et régulier pour la plupart. Mais cela ne signifie pas que la même chose se produira également sur d’autres planètes.

Il a ajouté qu’« il est logique que Mars puisse basculer, dans ce cas, vers le catastrophisme davantage que la Terre ».

