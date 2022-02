Le pays devient le premier au monde à offrir une expérience complète de jeu Squid

Eh bien, l’Arabie saoudite accueille désormais un géant Jeu de calmar expérience, où les joueurs peuvent participer aux six épreuves de la série : Red Light, Green Light ; le bras de fer; le jeu de billes ; le défi du saut de verre ; le jeu en nid d’abeilles ; et la confrontation finale – le jeu éponyme Squid lui-même.

Mais pour que ce soit le plus réaliste possible, 70 joueurs participent en même temps, chacun d’eux recevant des cartes d’invitation et se voyant attribuer des costumes identiques à la série télévisée. Et oui, il y a même un Front Man masqué.