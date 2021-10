Le pays d’Amérique latine qui écoute le plus John Lennon

in

Un jour comme aujourd’hui, il y a exactement 81 ans, John Lennon est né à Liverpool. Populairement connu pour avoir été l’un des quatre membres du groupe britannique les Beatles. A peine quarante ans plus tard, Marc David Chapman Il l’attend à la porte de sa maison à New York et met fin à ses jours. Mais pas avec son héritage.

Le musicien britannique est l’un des plus écoutés au monde, et son récit officiel de Spotify Il compte plus de 4,4 millions de followers. Ceci, bien sûr, implique des auditeurs d’Amérique latine qui jouent certaines de leurs chansons chaque mois. Actuellement, le profil de John Lennon en moyenne 8,8 millions d’écoutes par mois.

Le top 5 des audiences en Amérique latine est composé de quatre pays. C’est que, celle qui mène le classement occupe également la cinquième place du tableau grâce à une autre de ses villes. Il s’agit du Mexique, qui avec 274 000 auditeurs à Mexico et 94 000 à Guadalajara atteint 368 000 reproductions mensuelles. Le podium est complété par Santiago du Chili, avec 166 000 reproductions, et San Pablo, avec 113 000.

Quelles sont les chansons les plus écoutées de John Lennon

Le profil de Spotify de l’ancien membre de les Beatles Il permet également de voir quels sont les thèmes musicaux avec le plus grand nombre de reproductions sur la plateforme. Les données ne surprendront probablement personne, mais « Imaginer » C’est la chanson qui a été entendue le plus souvent. Avec un total de 390 mille clics, c’est celui qui mène le top 5 des compositions de Lennon.

Le reste des chansons qui font partie du classement, combinées entre elles, n’atteignent pas le nombre de reproductions de « Imaginer ». Les sujets qui complètent le top 5 sont « Femme » (156 mille), « Mec jaloux » (81 mille), « Soutenez-moi » (66 mille) et « Beau garçon » (37 mille). Le fait important est que toutes les versions les plus écoutées sont remasterisées.

