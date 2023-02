Le patron met de minuscules maisons dans un immeuble de bureaux au lieu de cabines

Grâce au travail à domicile, aux espaces de coworking et aux progrès modernes de la culture du travail, le bureau traditionnel appartient presque au passé.

Les entreprises s’éloignent des rangées après rangées de cabines et trouvent de nouvelles façons d’inspirer le confort et la productivité au bureau.

Une entreprise fait passer cette quête de confort à un niveau supérieur en offrant à ses employés un chez-soi loin de chez eux au bureau – littéralement.

Un TikToker a montré les minuscules bureaux à domicile que son patron a installés sur son lieu de travail.

Kylie (@ itskylie94) a emmené ses abonnés TikTok dans une visite de son installation de travail non conventionnelle qui présente une série de minuscules maisons aux couleurs vives dans ce qui ressemble à un village tout droit sorti d’un film Pixar.

Kylie, qui travaille pour une société de gestion immobilière dans le Missouri, montre des rangées de maisons et une pelouse artificielle, avec des parterres de fleurs et même une brouette.

Dans une vidéo ultérieure, Kylie explique que les maisons ont été construites dans un immeuble de bureaux à aire ouverte – pas un entrepôt comme il apparaît – et qu’il y a même une cuisine pour le personnel parmi d’autres caractéristiques.

Cependant, certains téléspectateurs ne sont pas favorables à la configuration du petit bureau à domicile.

Alors que la plupart louaient l’entreprise de Kylie et souhaitaient que davantage de patrons reproduisent la configuration, d’autres s’inquiétaient du manque de lumière du jour et des dépenses.

« Les entreprises feront littéralement n’importe quoi sauf vous laisser travailler à domicile », a écrit un utilisateur.

Les critiques se sont demandé si le financement du bureau entraverait les augmentations des employés ou d’autres primes.

Cependant, Kylie est intervenue pour faire taire les critiques.

« L’entreprise pour laquelle je travaille est probablement la plus généreuse l’entreprise pour laquelle j’ai travaillé de toute ma vie », explique Kylie, ajoutant qu’elle travaille pour l’entreprise depuis 2 ans.

Ses patrons savent clairement qu’il est logique que les employeurs soient généreux envers leurs employés car c’est ainsi qu’ils les gardent !

Ensuite, elle a mentionné la pléthore de commentaires «négatifs», qui montrent une inquiétude pour l’argent et les ressources qui auraient pu être dépensés ailleurs avec un besoin plus pressant.

« Les gens pour qui je travaille sont des personnes incroyables. Ils sont très gentils, généreux et ils font des dons à tant de bonnes causes », écrit-elle.

« Ils font plus que simplement donner à leurs employés. »

Kylie a adressé quelques commentaires qui impliquaient qu’elle n’obtiendrait pas d’augmentation à cause de l’argent dépensé pour les petites maisons.

« Les gens sont tellement gourmands. Je préfère travailler pour une entreprise qui se soucie vraiment de moi plutôt qu’une entreprise qui me paie [a lot] de dollars et s’attend à ce que je sois juste un autre numéro.

« J’aime l’entreprise pour laquelle je travaille. Je reçois un salaire décent.

« Chaque bureau est conçu sur mesure pour s’adapter à leur personnalité », ajoute-t-elle, mentionnant que le château qu’elle a montré dans le bureau appartient à la femme du propriétaire.

« Tout le monde aime le château. Tout le monde a quelque chose à dire sur le château.

De nombreuses demandes ont incité Kylie à faire une vidéo d’elle visitant le bureau.

Dans une autre vidéo, Kylie a fait le tour de tout l’espace de bureau où elle travaillait.

Il y a des hamacs et de faux arbustes avec des bancs qui donnent l’impression que c’est une vraie ville.

Le coin cuisine avait une jolie petite grange rouge à l’intérieur qui était également surnommée un espace de bureau. C’était un grand espace avec un four et un réfrigérateur, et cela ressemblait à une cuisine chez quelqu’un, pas à un bureau.

« Les hamacs ! J’aimerais voir de près chacun d’eux, comment ils décorent l’intérieur et pourquoi ce style correspond à leur ambiance. Je suis tellement investi lol ! » a écrit un utilisateur.

Un autre a déclaré : « C’est tout simplement la meilleure chose qui soit. Pouvez-vous imaginer que davantage de bureaux personnalisent l’espace de travail au lieu de cabines génériques ! ? »

Enfin, elle a montré à quoi ressemblait son petit bureau à domicile.

C’était un grand espace de bureau, avec une porte rouge brique et un lustre à l’intérieur. Kylie avait même sa propre télévision.

« Ferme! Ajoutez-y aussi un canapé et une télévision ! Un mini-réfrigérateur aussi », a écrit un utilisateur.

Un autre a ajouté: « Oooh, je ferais du noyau de chalet et j’aurais des cookies tout le temps pour que tout le monde vienne visiter. »

Taylor Haynes est un écrivain basé à Chicago. Elle couvre les divertissements, les nouvelles et les histoires d’intérêt humain à YourTango. Vous pouvez la retrouver sur Instagram ici.