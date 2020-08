Le patron d’Uni a “ aimé ” regarder sa femme avoir des relations sexuelles avec un garçon de la piscine

Jerry Falwell, président de la Liberty University, prêche souvent que le mariage est entre un homme et une femme – laissant de côté le garçon de la piscine (Alex Wong / Getty Images)

Jerry Falwell Jr, le chef en disgrâce d’une université chrétienne privée qui interdit aux étudiants d’avoir des relations sexuelles homosexuelles, a été accusé de «profiter» de regarder sa femme coucher avec un garçon de piscine de 20 ans au cours d’une aventure de plusieurs années.

L’allié clé de Trump a été mis en «congé» de son rôle à la tête de l’influente Liberty University privée plus tôt ce mois-ci après avoir publié une photo ivre racée sur Instagram, qui a ravivé de longues rumeurs sur sa vie privée moins que puritaine.

Le patron de l’université, qui oblige les étudiants à signer une déclaration désavouant le sexe gay, est maintenant plongé au milieu d’un scandale encore plus grave – après qu’un ancien garçon de la piscine de Miami Beach a parlé d’une relation de plusieurs années avec Falwell et sa femme.

Le patron de l’université chrétienne “ aimait regarder ” sa femme coucher avec un garçon de la piscine, selon le rapport.

Dans une déclaration faisant référence à l’histoire imminente de dimanche 23 août, Falwell a affirmé que sa femme Becki l’avait trompé avec Giancarlo Granda – une affaire qu’il a décrite comme «quelque chose dans lequel je n’étais pas impliqué» et qui était «très bouleversante à apprendre». .

Mais dans une interview explosive avec Reuters publié lundi (24 août), Granda a affirmé que «Becki et moi avons développé une relation intime et Jerry aimait regarder du coin de la pièce».

L’ancien garçon de la piscine a rencontré le couple en 2012, alors qu’il n’avait que 20 ans, et dit avoir eu des relations sexuelles avec les Falwell «plusieurs fois par an» à leur domicile près de la Liberty University en Virginie ainsi que dans des hôtels à New York et Miami.

Selon Reuters, Granda a fourni «des courriels, des SMS et d’autres preuves qui, selon lui, démontrent la nature sexuelle de sa relation avec le couple».

Un avocat de Falwell a d’abord dit Reuters il «nie catégoriquement tout ce que vous avez indiqué que vous avez l’intention de publier à son sujet» – avant la tentative apparente de Falwell de devancer l’histoire dimanche en avouant certaines parties de celle-ci tout en occultant les détails sinistres.

Jerry Falwell Jr se dispute avec Liberty University à propos de sa démission.

Le statut actuel de Falwell à l’université n’est pas clair.

Lundi, Falwell et l’université ont confirmé au le journal Wall Street qu’il avait officiellement démissionné au milieu du scandale.

Cependant, Falwell a depuis fait marche arrière, disant Politico: «Je n’ai pas démissionné. Je serai en congé pour une durée indéterminée. »

En doublant, l’université a publié une déclaration confirmant que Falwell avait initialement accepté de démissionner.

Il est clair: «Des questions ont été révélées qui ont clairement montré qu’il ne serait pas dans le meilleur intérêt de l’université pour lui de revenir de congé et de devenir président.

«Falwell a répondu en acceptant de démissionner immédiatement de son poste de président de la Liberty University aujourd’hui, mais a ensuite demandé à ses avocats de ne pas présenter la lettre pour démission immédiate.»

Une réunion du conseil de l’université discutera de la question mardi.

Le directeur intérimaire de l’université nommé le mois dernier, Jerry Prevo, est également un évangéliste extrémiste anti-LGBT +.