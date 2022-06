Le patron du NCIS discute de la possibilité du retour de Michael Weatherly

Avec son spectacle Taureau fin, Michel Weatherly est libre d’engagements télévisuels. De nombreux fans de NCIS se demandent si cela signifie que l’ancien membre de la distribution à long terme reviendra à la procédure CBS. Alors que les fans aimeraient voir Weatherly revenir au rôle qui l’a fait, il est peu probable qu’il revienne immédiatement au NCIS la franchise. Pourtant, les producteurs sont conscients à quel point c’est quelque chose que les fans veulent.

Selon Newsweek, Stephen D. Binder, producteur exécutif et showrunner pour NCIS, a récemment évoqué la possibilité du retour de Weatherly. Binder a déclaré dans une interview de TV Insider après la finale de la saison 19 du NCIS :

« J’adorerais faire quelque chose comme ça. La dernière conversation que j’ai eue avec lui était qu’il allait prendre du temps et se reposer parce qu’il est passé d’un horaire très difficile sur NCIS à la tête d’affiche de sa propre émission pendant six ans, grâce à COVID , mais je peux dire que je le considère comme un ami, donc ce n’est pas une conversation difficile à avoir avec lui. C’est juste une question de savoir si ça marche ou pas. »

Weatherly a taquiné le retour à NCIS plusieurs fois dans le passé, bien que rien ne soit jamais venu de ces taquineries. Par exemple, en juillet 2021, Weatherly a publié une photo de retour du NCIS mis sur son compte Twitter, ce qui a amené beaucoup à spéculer sur le fait qu’il pourrait revenir pour la 19e saison de l’émission. En raison de son engagement pour Taureaucependant, il ne l’a pas fait.

La plus grande question est de savoir si Weatherly est même intéressé à reprendre son rôle d’agent très spécial Anthony DiNozzo. Pour cela, nous devons prendre les propres mots de l’acteur dans une interview en 2018. Avant que Ziva David de Cote De Pablo ne revienne pour son arc dans la saison 17, Weatherly avait ceci à dire sur les personnages de Ziva et DiNozzo :

« Oui, je crois que Ziva est en vie et je serai toujours prêt à jouer à DiNozzo quand le moment sera venu… »

De toute évidence, l’acteur est prêt à revenir si l’occasion se présente.

Mais Tony DiNozzo pourrait-il même revenir?

La dernière fois que nous avons vu l’agent très spécial Anthony DiNozzo alors que Michael Weatherly est parti NCIS diriger Taureau, DiNozzo avait quitté le NCIS pour s’occuper de la fille qu’il avait eue avec son collègue du NCIS et l’ancien agent du Moussad Ziva David, joué par Cote De Pablo, qu’il croyait avoir été tué. Afin de protéger au mieux leur fille, il s’était installé à Paris.

Longtemps après que Weatherly ait quitté la série, Ziva David de De Pablo est revenu pour un arc de plusieurs épisodes. Cet arc a culminé avec une réunion hors écran entre Ziva et DiNozzo, et les deux personnages vivraient ensemble à Paris et prendraient soin de leur fille ensemble.

Cela étant dit, DiNozzo est toujours en vie et à gauche NCIS en bons termes. Il y a peu de raisons de penser qu’il ne pourrait pas revenir à tout moment, surtout avec sa famille en sécurité. Il s’agit simplement de savoir si Weatherly est à nouveau prêt pour le calendrier de tournage exténuant.