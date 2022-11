Le patron de Xbox intervient sur l’arrêt de Stadia : "ils ont fait du bon travail"

Le 18 janvier 2023, Google Stadia cessera de fonctionner. La plate-forme de streaming de jeux en nuage de Google fermera ses portes, car le service « n’a pas gagné la traction auprès des utilisateurs » qui était initialement prévu.

Mais tout n’a pas été négatif dans l’histoire de Stadia. Au moins tu le penses Phil Spencerle principal responsable de la division Xbox au sein de Microsoft, qui dans une interview a proposé de Le borda donné son avis sur Stadia et sa fermeture définitive.

Tout au long de l’interview, Spencer a parlé de divers sujets, y compris la décision de garder la saga call of duty sur PlayStation après avoir acquis Activision Blizzard, ou encore les bonnes performances de Xbox Cloud Gaming ces derniers mois.

Il en a également profité pour donner son avis sur Stadia. Il croit que Google a pris une mauvaise décision en construisant le service d’abonnement Stadia autour acheter des jeux à l’intérieur de la plateforme. Cela impliquait une coût élevé pour les utilisateurs qui souhaitaient accéder à Stadia, car ils devaient acheter les jeux au prix fort via le magasin.

Cette approche est complètement opposée à celle de Microsoft Cloud Gaming, où l’utilisateur a la possibilité de jouer à l’un de vos jeux déjà achetés sur n’importe quel appareil, que ce soit une console, un PC ou une Smart TV.

« Si vous ne voulez pas attendre que ce jeu soit téléchargé sur console, vous pouvez jouer depuis le cloud, ou vous pouvez essayer de le comprendre et de rendre ces choses disponibles sur PC. Il ne s’agit pas de faire quelque chose contre la console ou le PC, il s’agit d’embrasser les endroits où les gens aiment aller jouer, de se développer et de leur donner plus d’options, y compris le modèle commercial de la façon dont un client construit sa bibliothèque. »

Cependant, Spencer croit que google a fait du bon boulot avec sa plateforme de jeu en diffusion sous certains aspects, notamment en ce qui concerne infrastructure cloud et sa capacité à fournir un accès instantané aux jeux via n’importe quel appareil :

« Je pense qu’il y a une réelle utilité pour une infrastructure cloud qui peut permettre aux créateurs de distribuer le jeu à leurs clients presque instantanément. Non pas pour empêcher les gens de télécharger et de jouer aux jeux, mais comme une option de plus pour eux. Absolument. , Je le vois , et je pense que ce que Google a construit y trouvera une vraie application. Il n’y a aucun doute là-dessus. »