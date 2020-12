Le patron de WarnerMedia pense que le plan HBO Max est la bonne décision malgré les réactions du cinéaste

Hollywood est toujours pris au milieu des retombées de la décision de WarnerMedia de diffuser ses prochains films sur HBO Max le même jour que leur sortie en salles. Alors même que le public se réjouit de l’opportunité de regarder les derniers films dans la sécurité de leur domicile, plusieurs cinéastes et initiés de l’industrie ont critiqué Warner pour avoir pris une décision aussi radicale sans les consulter. Dans une interview avec Variety, le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, a expliqué pourquoi, malgré les critiques, il se sent optimiste quant à la nouvelle stratégie de son entreprise.

« Pour que cela fonctionne, soit le box-office doit être là, soit si le box-office n’est pas là, il est clair que HBO doit y porter un certain poids. Je me sens très bien à ce sujet parce que, si nous n’avons rien fait d’autre , nous avons gardé l’oreille au sol en termes de fans et de comportement des fans. Nous sommes prudemment optimistes … Nous allons mesurer ces deux façons, à la fois au box-office et le comportement des consommateurs d’abonnement à travers [HBO] Max. Nous sommes au milieu d’un [global health emergency]. Je ne peux pas faire signe. Mais en ce qui concerne la façon dont nous essayons d’aborder cela financièrement et économiquement avec les gens avec lesquels nous nous associons, nous nous efforçons d’être généreux à chaque tournant. «

La plus grande source de discorde concernant la nouvelle stratégie de distribution de Warner est que le studio n’a pas consulté les cinéastes et les partenaires de production avec lesquels ils se sont associés pour produire leur contenu. Mais selon Kilar, les dirigeants de Warner ont contacté jusqu’à 700 personnes pour discuter du plan.

«La grande majorité de ces conversations ont été très, très positives, car comme les gens peuvent nous entendre, être pris en compte et avoir des réponses à leurs questions, en fin de compte, les gens se sentent bien à ce sujet. Nous tous veulent une industrie saine, nous voulons tous que les conteurs soient rémunérés équitablement et idéalement généreusement, et nous voulons en fin de compte que les studios soient également en bonne santé. Donc, nous faisons tous de notre mieux. «

Il est encore trop tôt pour dire si la nouvelle stratégie de diffusion en continu de Warner s’avérera être un coup de maître, ou si le studio s’est tiré une balle dans le pied en s’aliénant ses partenaires créatifs et en évacuant l’industrie des salles de cinéma. Kilar est conscient de l’importance des prochains mois dans l’histoire de son entreprise, mais il est confiant dans les données des consommateurs concernant HBO Max.

« Je vois cela comme un moment décisif pour WarnerMedia. Je le fais vraiment parce que nous sommes beaucoup de projecteurs sur nous en ce moment et sur la façon dont nous nous conduisons. Je me sens très bien dans les mesures que nous prenons. Nous sommes passés de 4 millions. Les abonnés linéaires HBO activent et passent du temps avec l’environnement HBO Max, pour passer ensuite à 8 millions sur une base trimestrielle. Nous avons augmenté de 50% au cours des 68 derniers jours en termes d’activations de sous-marins linéaires HBO. Donc, quand vous regardez à ces chiffres absolus, il est difficile de ne pas être super excité à ce sujet. «

Cette nouvelle provient de Variety.

