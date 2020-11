Le patron de «  This Is Us  » dit que les fans verront les «  ramifications  » d’avoir un bébé en 2020 avec les histoires de Kevin et Kate

La série acclamée par la critique de NBC C’est nous est de retour pour la saison 5. Le créateur de l’émission, Dan Fogelman, a récemment déclaré aux fans qu’il y aurait des «ramifications» considérables à la fois sur Kevin (Justin Hartley) et Kate Pearson (Chrissy Metz) lorsqu’ils auront des bébés dans le monde COVID-19 de 2020.

‘This Is Us’ Acteurs: Ron Cephas Jones, Susan Kelechi Watson, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Justin Hartley et Chris Sullivan | Maarten de Boer / NBCUniversal via Getty Images

Les personnages de « This Is Us » Kevin et Kate attendent tous les deux des bébés cette saison

L’histoire de Kevin sur la façon dont il aura deux bébés en 2020 est plus simple que celle de Kate à ce stade. Cependant, le créateur de l’émission Dan Fogelman a fait référence aux deux personnages lorsqu’il a parlé d’avoir un bébé dans le monde 2020.

Kevin est maintenant fiancé à Madison (Caitlin Thompson), et les deux ont des jumeaux. Leur grossesse résultait d’une seule relation sexuelle dont ils n’avaient pas l’intention de se transformer en plus. Cependant, Kevin a juré d’être là pour Madison et ses enfants. Ils espèrent se rapprocher et se connaître.

L’histoire de Kate est un peu différente de celle de Kevin. Elle a eu du mal à concevoir son premier enfant, Jack, alors elle et Toby (Chris Sullivan) poursuivent l’adoption. Ils ont rencontré leur future mère biologique, et les choses semblent bien aller jusqu’à présent dans leur quête d’adoption.

Les producteurs ont toujours planifié l’histoire d’adoption de Kate et Toby pour la saison 5

Le créateur de l’émission Fogelman a expliqué dans une interview avec Entertainment Weekly qu’ils avaient discuté du report de l’histoire d’adoption de Kate et Toby.

«En parlant avec les gens et en faisant pas mal de recherches, [we learned that] les gens n’arrêtent pas de tomber enceintes », a déclaré Fogelman à la sortie. «Les enfants n’arrêtent pas d’avoir besoin d’un foyer, qu’il s’agisse d’enfants placés en famille d’accueil ou d’enfants ayant besoin d’être adoptés de quelque manière que ce soit. Donc, même si notre monde a fondamentalement changé en ce moment, il continue également de tourner.

Il a également évoqué le fait que l’adoption semble se dérouler trop facilement. Dans leurs recherches, les auteurs ont constaté que dans de nombreux cas, les adoptions se poursuivent sans problème. Ainsi, le créateur de la série a déclaré aux téléspectateurs que l’adoption de Kate et Toby se déroulerait sans heurts, à l’exception des ramifications de COVID-19.

« This Is Us » présentera l’expérience très différente d’avoir un bébé en 2020

Au cours de l’entrevue, Fogelman a admis qu’il avait récemment eu un enfant pendant la pandémie mondiale, il sait donc que le monde du COVID-19 change les choses pour les deux couples.

«Nous essayons de ne pas trop nous pencher sur les changements qui se sont produits vis-à-vis du COVID et de la quarantaine», a-t-il déclaré au média. Mais je dirai que le fait d’avoir moi-même un enfant – et cela affecterait à la fois l’histoire de Kevin et Madison, ainsi que celle de Kate et Toby – avoir un bébé en 2020, est une expérience très différente de ce qu’elle était en 2019. Donc voir les ramifications de cela.

Il n’indique pas ce que cela signifie pour le couple, mais la plupart des téléspectateurs savent qu’il y aura un stress supplémentaire. Il y aura également différents protocoles hospitaliers quand ils auront le bébé, pas de visiteurs et le père ne pourra même pas être présent dans certains cas. Il sera intéressant de voir quelles «ramifications» se produisent lorsque les bébés naissent en C’est nous.