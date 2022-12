Le patron de Stephen ‘tWitch’, co-animateur et DJ de l’émission Ellen DeGeneres, décède à 40 ans

Stephen « tWitch » Patron de Le spectacle d’Ellen DeGeneres serait décédé. TMZ rapporte que Boss a été retrouvé mort d’une « blessure par balle auto-infligée apparente » dans un hôtel de Los Angeles après que sa femme frénétique a signalé sa disparition dans un poste de police. Sa femme, Allison Holker, a confirmé à E! News que son mari est décédé à l’âge de 40 ans.





« C’est avec le cœur le plus lourd que je dois partager que mon mari, Stephen, nous a quittés », a déclaré Holker dans un communiqué. « Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une inspiration pour son Ventilateurs. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Elle a ajouté : « Dire qu’il a laissé un héritage serait un euphémisme, et son impact positif continuera de se faire sentir. Je suis certaine qu’il ne se passera pas un jour sans que nous n’honorions sa mémoire. Nous demandons l’intimité pendant cette période difficile pour moi et surtout pour nos trois enfants. (À Boss,) Je garderai toujours la dernière danse pour toi. »

Boss avait partagé des messages sur les réseaux sociaux célébrant sa famille ces derniers jours. Trois jours avant son décès, il a publié une image célébrant son anniversaire de mariage, en écrivant : « Joyeux anniversaire mon amour ». Le lendemain, il a partagé une vidéo de lui-même aux côtés de Holker avec les deux dansant sur la musique des fêtes d’Alicia Keys.





Stephen « tWitch » Boss est devenu célèbre en tant que danseur avant son heure sur Ellen

Boss a passé de nombreuses années à travailler aux côtés d’Ellen DeGeneres, mais il s’est d’abord fait connaître en tant que finaliste de la série de concours de danse Donc tu penses pouvoir danser en 2008. Il a rejoint Ellen en 2014 et a parfois été DJ, acolyte et co-animateur de l’émission jusqu’à la fin de la série plus tôt cette année. Boss est également apparu en tant que partenaire de DeGeneres pour le jeu télévisé Le jeu des jeux d’Ellen. En 2020, il est nommé co-producteur exécutif sur Ellen.

Pendant ce temps, Boss a également collaboré avec Holker sur la série Freeform Mariages de conte de fées de Disney, une docu-série mettant en vedette des mariages sur le thème de Disney. La série de deux saisons s’est étendue de 2017 à 2020, et les épisodes peuvent être trouvés en streaming sur Disney +.

Les survivants de Boss incluent sa femme, Allison, et leurs enfants, Weslie, 14 ans, Maddox, 6 ans, et Zaia, 3 ans. Nos condoléances vont à la famille en ce moment douloureux. Repose en paix, Stephen « tWitch » Boss.