Le patron de Soccer-Man United, Solskjaer, dit qu’il reste en contact avec l’attaquant de Dortmund Haaland

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu’il restait régulièrement en contact avec Erling Haaland mais a refusé de confirmer si l’attaquant du Borussia Dortmund était peut-être la cible d’une future offre de transfert d’Old Trafford. Haaland, 20 ans, a joué pour Solskjaer à Molde et le patron de United était intéressé à signer l’international norvégien de Red Bull Salzburg lors du mercato de janvier de l’année dernière.

Mais Haaland a ensuite rejoint Dortmund, où il est devenu l’un des attaquants les plus prolifiques du monde, marquant 43 buts en 43 apparitions. Lorsqu’on lui a demandé si Haaland était un joueur qu’il aimerait voir à United, Solskjaer a déclaré aux journalistes: «Je pense que lorsque vous avez eu des enfants et des joueurs en tant qu’entraîneur, vous les suivez, bien sûr.

« Je reste en contact avec Erling. C’est formidable de le voir devenir le joueur qu’il est devenu et je sais qu’il travaillera pour s’améliorer tout le temps. » C’est un joueur de Dortmund, nous lui souhaitons juste bonne chance et voyons ce que la vie va se passer. apporter plus tard. «

Alors que United menait les 32 dernières rencontres de la Ligue Europa 4-0 après le match aller contre la Real Sociedad, Solskjaer est susceptible de faire tourner ses joueurs pour la visite de l’équipe basque. L’attaquant Edinson Cavani et les milieux de terrain Paul Pogba, Donny van de Beek et Scott McTominay sont tous toujours blessés, tout comme l’adolescent Hannibal Mejbri, qui était en ligne pour ses débuts en équipe première.

Leur absence signifie que les jeunes attaquants Amad Diallo et Shola Shoretire joueront contre la formation espagnole, bien que Solskjaer ait refusé de confirmer si le duo fera ses premiers départs avec United à Old Trafford. « Amad et Shola seront, bien sûr, impliqués. Ils sont dans l’équipe mais je ne vais pas vous dire s’ils commencent ou non », a ajouté Solskjaer.

