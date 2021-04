Le patron de PlayStation Studios veut une gamme de jeux «  distincte et diversifiée  », Sony s’engage à la fois à la qualité AAA et à l’expérimentation

Sony et PlayStation Studios sont souvent critiqués pour leurs jeux vidéo «identiques». L’argument veut que des titres comme God of War, The Last of Us: Part II et Ghost of Tsushima – trois exclusivités déterminantes de la génération PS4 – sont trop similaires les uns aux autres. Cependant, nous n’avons jamais vraiment compris cet état d’esprit. Oui, ce sont tous des jeux d’action à la troisième personne, mais quiconque y a joué peut sûrement voir qu’ils aspirent tous à des histoires, un gameplay et des atmosphères très différents. Nous estimons que c’est un peu un argument réducteur à faire valoir.

Et il semble que le directeur de PlayStation Studios, Hermen Hulst, soit d’accord. S’adressant à l’industrie des jeux, Hulst déclare qu’il souhaite donner la priorité aux jeux «distincts et diversifiés».

« Je suis très intéressé par la création d’une gamme variée de titres », déclare Hulst. « En fait, la forme ou la forme dans laquelle ils se présentent m’intéresse moins que le fait qu’ils sont différenciés, diversifiés et distinctifs. »

« Je pense que les jeux que nous créons sont aussi distincts et diversifiés que possible », commente-t-il. «De Sackboy à Astro Bot en passant par Dreams en passant par ce genre de jeux auxquels vous faites référence, comme The Last of Us Part 2 et Ghosts of Tsushima. Et vous pouvez parier que nous continuerons à faire ces jeux, car ils sont le cœur et l’âme de ce que nous faisons ici dans les studios PlayStation. Mais en même temps, nous sommes tout aussi déterminés à créer ces expériences de qualité que nous le sommes à expérimenter et à proposer de nouvelles idées. «

Les commentaires de Hulst peuvent être en quelque sorte une réponse aux rapports récents selon lesquels Sony ne s’intéresse qu’à la création et à la publication de superproductions sûres – des jeux dont il sait qu’ils se vendront particulièrement bien sans avoir à prendre de risques créatifs. Mais comme nous l’avons déjà discuté dans Soapbox dédiée, nous ne pensons pas que cette supposée obsession des blockbusters PS5 s’aligne avec la réalité.

Hulst poursuit en expliquant à quel point des équipes de développeurs passionnées et ambitieuses sont la pierre angulaire de PlayStation. « Nous avons tendance à travailler avec des équipes qui ont quelque chose en commun, qui est cette ambition que l’équipe Firewalk a », faisant référence au partenariat récemment annoncé de Sony avec ledit studio.

« Mais aussi le fait que [Firewalk] C’est une équipe très forte, autonome et, je dirais, farouchement audacieuse … culturellement, c’est un très bon match. Je cherche donc ces facteurs avant de me limiter à des genres ou à des modes de jeu. « Hurst répète: » Il s’agit davantage d’une expérience différenciée et unique. «