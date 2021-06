Le patron de PlayStation Studios suggère que God of War Ragnarok et Gran Turismo 7 arrivent également sur PS4

Dans une nouvelle interview avec le blog officiel PlayStation, le patron de PlayStation Studios, Hermen Hulst, est interrogé sur le développement intergénérationnel – des jeux développés à la fois pour PS5 et PS4, en d’autres termes. Hulst souligne que Sony ne peut pas simplement abandonner plus de 110 millions d’utilisateurs de PS4 – d’où des titres comme Horizon Forbidden West – mais en commentant la philosophie de l’entreprise, Hulst vient peut-être de confirmer que God of War Ragnarok et Gran Turismo 7 sont cross-gen. Jeux.

Jusqu’à présent, les deux titres n’ont été annoncés que pour PS5, mais les mots de Hulst suggérer qu’ils frappent également PS4: « Là où il est logique de développer un titre à la fois pour PS4 et PS5 – pour Horizon Forbidden West, le prochain God of War, GT7 – nous continuerons à regarder cela. Et si les propriétaires de PS4 veulent jouer à ce jeu, alors ils peuvent. S’ils veulent continuer et jouer à la version PS5, ce jeu sera là pour eux. «

Encore une fois, Hulst ne confirme pas catégoriquement que ce sera le cas, mais ses commentaires semblent certainement pencher dans cette direction. Si c’est vrai, et qu’il s’agit de versions intergénérationnelles, nous verrons certainement un retour de flamme de la part des fans inconditionnels de PlayStation. L’argument le plus courant contre les jeux cross-gen est que le développement pour PS4 – du matériel qui a maintenant près de huit ans – étouffe le potentiel créatif, par rapport à ce qui pourrait être réalisé avec une véritable exclusivité PS5 sur le plan technique.

Dans tous les cas, nous avons contacté Sony pour obtenir des éclaircissements à ce sujet, et nous mettrons à jour cet article si nous recevons des informations supplémentaires.