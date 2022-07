Le patron de Marvel, Kevin Feige, a averti Sony de sa franchise dérivée de Spider-Man

Dites ce que vous voulez de la qualité de l’univers cinématographique Marvel, mais le président de Marvel Studios, Kevin Feige, sait comment diriger une franchise extrêmement réussie. Et c’est quelque chose que Sony voudra peut-être garder à l’esprit, car un nouveau rapport gracieuseté de The Ankler révèle que Feige a émis un avertissement au studio concernant leur Homme araignée retombées.

« Et oui, Kevin Feige de Marvel intervient et propose des notes sur les films Marvel de Sony qui ne présentent pas Spider-Man. univers plus vaste dans la veine des films Avengers. »

Bien que le MCU reçoive souvent des critiques pour son approche « bande transporteuse » de la réalisation de films, la franchise compte désormais 29 films à son actif, ainsi que plusieurs émissions de télévision. Chacun étant largement acclamé par les critiques et le public, parallèlement au succès financier, Feige sait clairement ce qu’il fait. Et le patron de Marvel Studios a tenté de transmettre une partie de cette sagesse à Sony. Mais ont-ils écouté ?

Sony, qui a bien sûr fait équipe à l’occasion avec Marvel Studios pour des Spider-Man : Retrouvailles et Spider-Man : Pas de retour à la maison, ne sont plus que trois films dans la série dérivée – et les roues ont déjà commencé à tomber. Alors que 2018 Venin était un grand succès financier, les critiques n’ont pas apprécié la première sortie de l’anti-héros symbiotique de Tom Hardy. Une suite, Venin : qu’il y ait carnage, a atterri en 2021, a reçu des critiques tout aussi négatives et a gagné moins que son prédécesseur.

La sortie la plus récente de l’univers Sony Spider-Man a pris la forme de Morbius. Avec Jared Leto dans le rôle d’un autre anti-héros torturé et méchant de Spidey… mais sans Spidey, les échecs de Morbius sont désormais si connus que Dead Pool 3 peut faire des blagues à ses dépens.





Sony cherche désespérément à lancer son propre univers partagé

Ainsi, alors que Kevin Feige conseillait à Sony de ne pas trop s’avancer avec ses propres films Marvel, le studio a apparemment ignoré ses paroles. Au lieu de cela, Sony se précipite pour rattraper le MCU aussi vite que possible, avec des goûts de Kraven le chasseur, Madame Web, El Muertoet Venin 3 déjà en développement.

Les tentatives de Sony pour enchaîner les goûts de Morbius et Venin les uns avec les autres et le MCU ont été … au mieux mélangés. Voyant qu’ils ont apparemment décidé de ne pas tenir compte des paroles d’expérience de Kevin Feige, il est peu probable que leur objectif multiversal s’améliore beaucoup à l’avenir.

Mis à part leur monde déformé de Homme araignée retombées, Sony a également des plans en place pour Spiderman 4. « D’accord, donc Sony n’a peut-être pas le plus grand banc en termes de franchises, mais il a judicieusement conclu un accord avec Marvel Studios pour faire entrer son personnage phare Spider-Man dans le MCU, ce qui a contribué à faire des films solo de Spidey du studio des incontournables, même plus encore « , poursuit le rapport. « Et bien que des plans soient en cours pour une autre trilogie Spidey avec Tom Holland, je ne pense pas qu’il ait encore signé un accord, donc ces plans restent non officiels pour le moment. »

Morbius est maintenant disponible en téléchargement numérique ainsi que sur Blu-ray, DVD et 4K Ultra HD.