Le patron de la FA démissionne après avoir affirmé qu’être gay était un «  choix de vie  »

Greg Clarke, président de la FA regarde avant la finale de la FA Youth Cup, match retour entre Chelsea et Mancherster City à Stamford Bridge le 26 avril 2017 à Londres, en Angleterre. (Jordan Mansfield / Getty)

Le président de la Fédération anglaise de football, Greg Clarke, a démissionné après avoir fait référence aux « footballeurs de couleur » et déclaré qu’être gay était un « choix de vie » devant le parlement.

Clarke était, jusqu’à hier, président de la Football Association (FA), qui régit le football associatif en Angleterre, à Jersey, à Guernesey et sur l’île de Man.

Mardi 10 novembre, Clarke a assisté à une audition parlementaire avec le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports par appel vidéo.

Mais en répondant aux questions des députés sur la diversité dans le football anglais, il a fait une série de commentaires offensants et dépassés sur les Noirs, les Sud-Asiatiques, les homosexuels et les femmes.

Discutant des abus en ligne, Clarke a déclaré aux députés: «Si je regarde ce qui arrive aux footballeuses de haut niveau, aux footballeurs de couleur de haut niveau et aux abus qu’ils subissent sur les réseaux sociaux… les réseaux sociaux sont gratuits pour tous, et les gens peuvent voir si vous sont des Noirs, et s’ils n’aiment pas les Noirs parce qu’ils sont sales de racistes, ils vous abuseront de manière anonyme en ligne. »

Immédiatement après ses commentaires, le comité lui a demandé s’il souhaitait s’excuser d’avoir utilisé le terme «de couleur».

Clarke a déclaré qu’il «s’était profondément excusé», mais a insisté sur le fait qu’il avait «travaillé à l’étranger» et a ajouté: «Parfois, je trébuche sur mes paroles.»

Mais ses commentaires sur la race n’étaient pas terminés.

Interrogé sur le manque de footballeurs asiatiques dans le football anglais, Clarke a insisté sur le fait que par rapport aux «communautés afro-caribéennes», «les Sud-Asiatiques… ont des intérêts de carrière différents» et sont plus susceptibles de travailler dans «le département informatique de la FA».

Discutant des raisons pour lesquelles il n’y a aucun footballeur d’élite ouvertement LGBT + en Angleterre, Clarke a poursuivi en décrivant le fait d’être gay comme un «choix de vie».

Il a déclaré: «Ce que je voudrais faire, c’est savoir que quiconque se précipite sur le terrain et dit lundi: ‘Je suis gay et j’en suis fier et je suis heureux et c’est un choix de vie’ … ils auraient le soutien de leurs camarades dans le vestiaire.

Clarke a également affirmé que «le jeu féminin est différent» parce que «les filles… n’aiment tout simplement pas qu’on leur donne un coup de pied dur».

Lou Englefield, directeur de la campagne internationale Football contre Homophobie, a déclaré dans un communiqué en réponse aux commentaires de Clarke: «L’idée qu’être gay est un choix de vie est un concept dépassé que beaucoup de gens trouveront profondément offensant.

«Certaines personnes utiliseront une déclaration comme celle-ci du président de la FA pour étayer leur homophobie.

«Nous sommes profondément déçus que la FA ait exprimé cette opinion aux côtés d’opinions sexistes sur les filles et l’utilisation de langage et de stéréotypes racistes.»

L’ancien président de la FA, David Bernstein, a déclaré Le Daily Telegraph que les commentaires de Clarke «soutiennent vraiment la thèse selon laquelle l’Association de football n’est tout simplement pas à jour».

Bernstein, qui fait campagne pour un régulateur indépendant du football en Angleterre, a ajouté: «Ce n’est pas en contact et ce qui s’est passé est symptomatique de la nécessité d’un changement urgent à la fois au sein de la Fédération de football et dans le jeu en général.

« Franchement, nos arguments ne pourraient pas être plus solides que ce qui s’est passé aujourd’hui. »

Le même jour que l’audition parlementaire, Greg Clarke a remis sa démission.

Il a déclaré dans un communiqué: «En tant que personne qui aime le football et qui a consacré des décennies au service de notre jeu, il est juste que je mette les intérêts du football au premier plan.

«2020 a été une année difficile et j’envisage activement de démissionner depuis un certain temps pour faire place à un nouveau président maintenant que la transition de notre PDG est terminée et qu’un excellent leadership exécutif sous Mark Bullingham est établi.

«Mes paroles inacceptables devant le Parlement ont rendu un mauvais service à notre jeu et à ceux qui le regardent, le jouent, l’arbitrent et l’administrent. Cela a cristallisé ma détermination à passer à autre chose.

«Je suis profondément attristé d’avoir offensé ces diverses communautés de football que moi et d’autres avons travaillé si dur pour inclure.

«Je voudrais remercier mes amis et collègues du jeu pour la sagesse et les conseils qu’ils ont partagés au fil des ans et démissionner de la FA avec effet immédiat.»