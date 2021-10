Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, fait de la sauce barbecue un succès viral

Le géant et pionnier des réseaux sociaux Facebook reçoit un raté une refonte complète, même le nom Facebook ne devrait plus exister à l’avenir, du moins c’est comme ça Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg annoncé dans un communiqué officiel.

Les raisons de cela changement de nom surprenant de facebook en méta sont diverses et ne devraient pas moins être dues à l’image de plus en plus mauvaise de la soi-disant « pieuvre des données ». Dernièrement, les allégations concernant l’exploitation massive des données personnelles de millions d’utilisateurs ont augmenté, tandis que dans le même temps, les politiciens et les organes de surveillance des médias exhortent Zuckerberg à supprimer systématiquement les messages de haine et les fausses nouvelles avant qu’il n’y ait encore plus de dégâts, comme la tempête sur le Capitole par les partisans de Trump. Vous pouvez en savoir plus sur Meta ici :

Voilà pour le contexte du rebranding de Facebook. Mais personne ne s’attendait probablement à ce que le message vidéo de Mark Zuckerberg se révèle attention aux autres entreprises dans le monde aidé. Parce que lors de la déclaration du fondateur de Facebook, vous pourriez en avoir un en arrière-plan Bouteille de sauce BBQ Sweet Baby Ray’s découvrir.

Placé un peu caché et complètement déplacé sur l’étagère du salon à côté de photos personnelles et de vases, il devrait La position de la bouteille ne doit pas être une coïncidence. Après tout, Zuckerberg est un professionnel des médias. Y a-t-il une sorte de publicité clandestine ici ?

En tout cas, ça a marché ! Parce que, selon les médias, la vidéo en a résolu un vrai le battage médiatique autour de la sauce barbecue dont l’entreprise ne peut plus se sauver du nombre considérable de demandes de renseignements.

Qu’est-ce que la sauce barbecue Sweet Baby Ray’s ? Au début des années 1980, les frères Dave et Larry Raymond ont fondé la marque Sweet Baby Ray’s BBQ Sauce à Chicago, Illinois, et sont rapidement devenus un best-seller national. En 2005, les frères Raymond vendent l’entreprise et 15 ans plus tard la marque devient deuxième sauce barbecue la plus populaire aux États-Unis.

Même à l’époque, Zuckerberg recommandait la sauce barbecue dans une vidéo YouTube en 2020… si cela n’a pas de méthode ? Avec la vidéo actuelle, le marché international massivement dynamisé – La sauce est déjà dans les rayons des supermarchés allemands.