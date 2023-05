Le patron de Cannes, Thierry Fremaux, s’adresse à Johnny Depp Backlash

Comme le rapporte Variety, festival du film de Cannes le patron Thierry Fremaux a récemment demandé aux journalistes s’ils croyaient vraiment que le festival du film célébrait les violeurs et a également répondu aux réactions négatives concernant Johnny Depp. La question de Fremaux est venue en réponse à la lettre ouverte de l’acteur Adele Haenel, qui a été publiée la semaine dernière. Haenel a noté qu’elle avait cessé de travailler sur des films après que Roman Polanski ait remporté le prix du meilleur réalisateur aux César en 2020. Elle a déclaré que sa retraite de l’industrie était pour des raisons politiques et a déclaré que Cannes était « prête à tout pour défendre leurs chefs violeurs ».





Lors de la conférence de presse, Fremaux a déclaré aux médias que Haenel (qui était également à Cannes pour montrer Portrait d’une dame en feu) faisait des déclarations « radicales » et « fausses ».

Fremaux a déclaré: « Elle ne pensait pas cela en venant à Cannes à moins qu’elle ne souffre d’une dissonance folle. Les gens utilisent Cannes pour parler de certains problèmes et c’est normal car nous leur donnons une tribune. »

Le chef du festival du film a également déclaré aux journalistes : « Mais si vous pensiez que c’est un festival pour violeurs, vous ne seriez pas ici pour m’écouter, vous ne vous plaindriez pas de ne pas pouvoir obtenir de billets pour accéder aux projections. »

Fremaux a ensuite répondu au contrecoup entourant le film de la soirée d’ouverture de Maïwenn Jeanne du Barryqui met en vedette Depp dans le rôle du roi français Louis XV.

Le patron de Cannes a déclaré : « Je ne connais pas l’image de Johnny Depp aux États-Unis. Pour vous dire la vérité, dans ma vie, je n’ai qu’une seule règle, c’est la liberté de penser, et la liberté d’expression et d’action au sein de un cadre légal. »

Il a poursuivi: « Si Johnny Depp avait été interdit de jouer dans un film, ou si le film avait été interdit, nous ne serions pas ici pour en parler. Nous avons donc vu le film de Maiwenn et il aurait pu être en compétition. Elle aurait été la huitième réalisatrice. [controversy] est venu une fois que le film a été annoncé à Cannes parce que tout le monde savait que Johnny avait fait un film en France… Je ne sais pas pourquoi elle l’a choisi mais c’est une question que vous devriez poser à Maiwenn. »

Thierry Fremaux a déclaré : « Je me soucie de Johnny Depp en tant qu’acteur ».

Le Pacte

Fremaux a également déclaré : « Pour le reste, je suis la dernière personne à pouvoir discuter de tout cela. S’il y a une personne au monde qui n’a pas trouvé le moindre intérêt à ce procès très médiatisé, c’est bien moi. Je ne sais pas de quoi il s’agit. Je me soucie aussi de Johnny Depp en tant qu’acteur.

Le chef du festival du film a également évoqué la possibilité que le cinéaste lauréat de la Palme d’or Ruben Östlund dirige le jury 2023. Il a dit: « Comme je l’ai dit à Ruben, nous voulions une femme [to preside over the jury], mais il était le premier choix pour les hommes. Ce n’était pas un plan B, c’était le plan A pour les hommes. »

Fremaux a terminé en louant Östlund pour ses contributions au cinéma, en disant : « C’est un cinéphile… et à travers lui, nous mettons en lumière la Scandinavie et toute cette génération. Joachim Trier faisait partie du jury récemment, et ils font partie d’une nouvelle école d’esthétique. en Europe du Nord. La composition du jury est la même. Ce sont des gens que j’aime et que je respecte, qui sont surprenants et inattendus. Nous sommes partis pour encore 85 ans, donc le moment est venu d’essayer de nouvelles choses.