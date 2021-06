Le patron de Blumhouse révèle son plus grand regret de sortie de film

L’horreur étant une grosse affaire en ce moment et Blumhouse étant à l’origine de grands films à venir, il est difficile d’imaginer que Jason Blum regrette sa contribution à l’industrie du divertissement. Blumhouse a dominé le box-office au cours des dix dernières années, Spike Lee NoirKklansman, que Blum a produit, a été nominé pour le meilleur film aux Oscars en 2019, et avec des films à venir comme La purge pour toujours et une multitude de projets Stephen King, tout semble fonctionner parfaitement pour l’entreprise. Cependant, dans une interview avec ComicBook, Blum a révélé le plus grand regret qu’il ait eu à la tête de l’entreprise et comment, en réalité, il n’avait aucun contrôle sur ce point.

En 2019, Blumhouse a annoncé l’arrivée imminente de La chasse, un film développé comme une satire politique qui était censée être un coup équilibré des deux côtés de la politique, mais il a rapidement été mis sous pression par les chaînes d’information conservatrices. Le film n’avait reçu aucune sorte d’avant-première à ce stade, mais certains ont dit qu’il ne concernait que les « élites libérales » chassant les conservateurs. Ce qui a suivi, c’est là que réside le regret de Blum.

Les problèmes soulevés à propos du film ont conduit à la suppression d’Universal La chasse de son calendrier de sortie, pas aidé en aucune façon par une série de fusillades de masse aux États-Unis à l’époque. Bien que le timing aurait certainement pu être meilleur, le film qui ne sortait pas était une chose, mais lorsqu’il a ensuite été reprogrammé pour jouer en mars 2020, il n’a finalement été disponible dans les cinémas que dix jours avant la fermeture de Covid.

« La controverse avant la sortie de La chasse a ruiné tout le film », a déclaré Blum à Comicbook. « Je veux dire, cela a ruiné la sortie du film. La chasse allait être un film à grand succès, et la controverse avant le film a détruit la sortie du film. Quand on me demande quel est mon plus grand regret de diriger l’entreprise, c’est que personne n’a pu voir La chasse à cause de cette controverse. Cette polémique est horrible. C’était mauvais. C’était une controverse à propos d’un film que personne n’avait vu. Les gens inventaient des trucs sur un film qu’ils n’avaient pas vu, et j’espère vraiment que cela ne se reproduira plus jamais. »

Avec La purge pour toujours étant tout aussi politique, Jason Blum on lui a demandé s’il craignait que le nouveau film ne subisse le même sort que La chasse, auquel il a répondu: « Je m’inquiète que cela se produise avant chaque film. Si nous avons une controverse avant un film, cela peut gâcher la sortie … Mais que pouvez-vous faire? Je ne m’inquiète pas trop. Je peux ne le contrôle pas. »

Lorsqu’on traite de sujets sensibles et risqués et qu’on essaie d’éviter les pièges que le monde réel lance aux cinéastes, il est étonnant que quelqu’un comme Jason Blum ne veuille pas simplement prendre sa retraite maintenant et en ait fini avec ça. Malgré tous les risques encourus, arrêter simplement de repousser les limites verrait le monde devenir un pire endroit pour lui. Pour l’instant, Blumhouse est au sommet de son art en ce qui concerne le contenu sombre et énervé, et j’espère que ce genre de regrets ne revient pas trop souvent.

La purge pour toujours sort le 2 juillet en salles.

