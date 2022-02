Le patineur artistique de l’équipe américaine révèle comment il a joué le rôle d’entremetteur pour son partenaire

Des années avant que le patineur artistique en couple Brandon Frazier ne soit le partenaire d’Alexa Knierim sur la glace, il était son entremetteur en dehors.

Frazier et Knierim, qui ont aidé à mener l’équipe américaine à une médaille d’argent lors de la compétition par équipe de dimanche soir, ont partagé aujourd’hui lundi comment Frazier a présenté Knierim à son mari Chris il y a plus de dix ans.

« Chris et moi, à l’époque où nous vivions tous les deux dans le Colorado, nous faisions beaucoup de choses ensemble », a déclaré Frazier. « Pêche, randonnée et évidemment entraînement ensemble, et j’étais là quand Alexa a déménagé (là-bas). Nous invitions Alexa à venir pêcher et tout ça. J’étais entre les deux, chuchotant toujours d’avant en arrière, en quelque sorte en faisant le coup de pouce. »

« Nous n’aurions jamais pensé que nous serions ici maintenant », a déclaré Knierim.

Chris et Alexa Knierim, qui se sont mariés en 2016, sont également devenus un couple sur la glace. Ils ont travaillé ensemble en tant que partenaires de patinage artistique en couple pendant huit ans, remportant trois championnats américains ainsi qu’une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2018 au sein de l’équipe américaine dans l’épreuve par équipe de patinage artistique.

Le couple a annoncé en 2020 que Chris quittait sa carrière de patineur pour devenir entraîneur.

Chris Knierim a déclaré à US Figure Skating Fan Zone que de multiples blessures et épisodes de dépression l’ont incité à changer.

« J’ai eu du mal avec des blessures – une s’améliore et puis une autre surgit », a-t-il déclaré. « J’ai eu beaucoup de mal avec mes sauts cette saison et maintenant je suis prêt à passer à autre chose. Mais Alexa, elle est toujours enthousiaste et prête à partir, sans aucun doute. C’est une athlète et une compétitrice. Je la soutiens à 100%. »

Alexa Knierim et Brandon Frazier, des États-Unis, se produisent lundi lors de la compétition par équipe de patinage artistique aux Jeux olympiques de Pékin. Aleksey Kirchu / Agence Anadolu via Getty Images

« Quand Chris et moi avons pris cette décision, il n’y avait pas de colère, pas de bagarre », a déclaré Alexa à US Figure Skating Fan Zone. « Nous nous aimons tellement que nous voulons voir l’autre être heureux. Notre mariage est plus fort que jamais.

La recherche d’Alexa pour un nouveau partenaire l’a amenée à un visage familier. Frazier venait de se séparer de son partenaire sur glace, Haven Denney, après une décevante cinquième place aux Championnats américains 2020.

Frazier, 29 ans, et Knierim, 30 ans, ont réussi à établir rapidement une chimie pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin, même s’ils n’ont patiné ensemble que pendant une courte période.

« C’est un tel privilège et une bénédiction », a déclaré Knierim aujourd’hui. « Brandon et moi avons une excellente relation de travail sur la glace. Nous nous poussons tous les jours. Lui et moi avons une éthique de travail très similaire, et c’est ce qui, je pense, nous a poussés à réussir si rapidement.

« Et quand nous prenons la glace pour concourir ou nous entraîner tous les jours, c’est comme si nous étions juste dans cette vision tunnel et c’est juste le temps du jeu. J’aime ça chez nous. Nous sommes juste des fonceurs. »

Ils ont joué sur « Fix You » de Coldplay dans la partie de patinage libre en couple de la compétition par équipe, où ils ont terminé cinquième lundi après avoir pris la troisième place du programme court de patinage en couple la semaine dernière.