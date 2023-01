Le Patient : La série Star+ est-elle une histoire vraie ?

Étoile+

Star+ propose actuellement l’une des séries télévisées les plus discutées et acclamées : The Patient. Sur quoi avez-vous basé l’histoire ?

© IMDbLe Patient : La série Star+ est-elle une histoire vraie ?

Le patient C’est l’une des dernières grandes premières du service de streaming Étoile+ en Amérique latine, malgré sa première sur Hulu aux États-Unis en août de l’année dernière. La série dramatique mettant en vedette Steve Carell et Domhnall Gleeson a été acclamée par les critiques et les téléspectateurs, qui tentent de se rapprocher de cette histoire. Ensuite, retour sur l’origine de son implacable prémisse.

Le programme de Étoile+ tourne autour d’Alan Strauss, un thérapeute emprisonné pour un patient qui se révèle être un tueur en série. Sam a une demande thérapeutique inhabituelle pour Alan : freiner ses pulsions meurtrières. Pour survivre, le spécialiste doit détendre l’esprit du criminel et l’empêcher de tuer à nouveau, même s’il refuse d’aborder les problèmes critiques. Le temps presse, Strauss s’efforce de l’arrêter avant qu’il ne devienne complice ou cible de l’assassin.

+Le Star Patient+ est-il une histoire vraie ?

La réponse à la question de savoir si c’est une histoire vraie, nous devons répondre que non, tout ce que vous voyez est de la fiction, ni basé sur un livre. Cependant, les producteurs et showrunners Joel Fields et Joe Weisberg Ils ont apporté certaines de leurs propres expériences à la création du spectacle et de ses personnages. Principalement, nous parlons du protagoniste Alan Strauss.

La prémisse nous amène à rencontrer ce thérapeute, qui parle de la mort de sa femme et de la conversion de son fils pour être un juif orthodoxe. Les créateurs appartiennent à cette religion et dans une conversation avec La variété, Weisberg déclaré: « Le personnage n’était pas juif. Et puis vous commencez, comme vous le faites toujours, à chercher des moyens d’ajouter de la spécificité et de la profondeur. Et nous avons eu cette idée assez rapidement. Mais cela nous a permis de puiser dans des choses de nos propres vies. «

Suivant cette ligne, les deux esprits créatifs ont incorporé leurs croyances dans le personnage principal de la série. Pour sa part, des champs fait remarquer : « Mon père était rabbin, j’ai donc grandi dans ce monde. Joe a également grandi dans une famille juive. Nous avons donc pu puiser dans quelque chose de très personnel pour nous. ». Tu peux voir Le patient en ce moment sur la plateforme Étoile+.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Star+ pour pouvoir profiter gratuitement des meilleurs sports et divertissements que Star+ a lancés et continuera de lancer exclusivement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?