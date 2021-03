Le patch PS5 pour Ratchet & Clank portera le jeu à 60 FPS

Sony annonce la sortie du patch PS5 pour Ratchet & Clank avec une amélioration des performances pour ce mois d’avril.

Sony a récemment offert l’un des titres les plus remarquables de la génération avec son projet Play at Home. Maintenant, la société double son pari et porte le titre à un nouveau niveau de jouabilité. En avril, nous aurons un patch PS5 pour Ratchet & Clank (2016), une mise à jour totalement gratuite pour tous les propriétaires du jeu.

Insomniac Games l’a officialisé via son compte officiel Twitter. Ils nous rappellent que l’offre de téléchargement gratuit du titre complet prend fin ce 31 mars, et que pour profiter de l’occasion, la mise à jour sera disponible tout au long du mois d’avril. Sa principale amélioration sera d’offrir de superbes 60 FPS sur les consoles de jeu de nouvelle génération, portant les aventures du duo à un nouveau niveau visuel.

C’est un excellent moyen non seulement de renforcer les titres déjà sortis, mais d’enrichir l’initiative Play at Home avec plus de valeur. Il reste à voir si Sony appliquera la même philosophie aux prochains titres de campagne disponibles tels que Horizon Zero Dawn.

Ratchet & Clank a été mis en vente en 2016, profitant de la sortie en salles de son propre long métrage. Profitez de certaines scènes du film pour raconter l’histoire du premier opus de la saga avec quelques nouveaux éléments inclus au milieu. Le titre a été bien accueilli par la critique et le public.

Cinq ans plus tard, il aura enfin une suite avec le très attendu Ratchet & Clank: Rift Apart, exclusif pour PlayStation 5 et disponible avant l’été. Les fans du duo galactique sont dans un moment joyeux entre l’opportunité de pouvoir revivre l’ancien jeu vidéo et le prochain opus dans un laps de temps serré.