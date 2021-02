Le patch de God of War PS5 4K 60FPS est maintenant disponible

Mise à jour: Le correctif de support PS5 de God of War est disponible au téléchargement maintenant. Installez-le sur votre système de génération actuelle et vous pourrez jouer à l’excellent jeu d’action de 2018 à 60 images par seconde en 4K.

Par souci de clarté, il ne s’agit encore que de la version PS4 de God of War. Mais tout comme ce qui s’est passé avec Ghost of Tsushima, jouez au jeu sur votre PS5 via la rétrocompatibilité et vous pourrez profiter de visuels et de performances améliorés.

Histoire originale: Envie d’une autre partie du superbe God of War de 2018? Eh bien maintenant vous avez l’excuse parfaite. Le développeur Sony Santa Monica a confirmé qu’il travaillait sur un correctif de support PS5 complet, qui sera déployé le 2 février.

L’annonce officielle se lit comme suit: « À venir demain le 2 février, nous publierons un correctif gratuit qui remplace l’option actuelle du mode graphique vidéo par un nouveau paramètre par défaut qui offrira le meilleur de tous les deux performances et résolution pour nos lecteurs PlayStation 5! «

Une fois la mise à jour installée, jouer à God of War sur PS5 lui permettra de fonctionner à 60 images par seconde avec une résolution en damier 4K (techniquement 2160p selon le studio). L’essentiel est que ça va avoir l’air glorieux.

Nous mettrons à jour cet article lorsque le correctif arrivera, mais d’ici là, faites-nous savoir que vous jouerez à nouveau à God of War dans la section commentaires ci-dessous.