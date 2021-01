Le patch Cyberpunk 2077 PS4 sera disponible dans les 10 jours, version PS5 native définie pour la seconde moitié de 2021

CD Projekt RED a lancé une nouvelle page Web décrivant son engagement à restaurer sa réputation après la sortie désastreuse de Cyberpunk 2077 de l’année dernière. Sur le site, le développeur polonais s’adresse directement à ses fans, décrivant une feuille de route pour les futures mises à jour du titre, ainsi que des excuses personnelles du co-fondateur Marcin Iwinski, que nous avons intégrées ci-dessous:

Dans la vidéo, le bigwig répond à toutes les critiques qui ont été dirigées contre la sortie massive du jeu de rôle. Il souligne que les lacunes du titre ne sont pas la faute de son équipe de développement, et tombent directement aux pieds de la direction – y compris lui-même. Il explique que l’optimisation des versions de console, telles que l’édition PlayStation 4, s’est poursuivie jusqu’à quelques jours avant le lancement – d’où la raison pour laquelle le code de révision a été retenu pour des points de vente comme Pousser le carré.

Iwinski donne un peu plus de détails sur les défis auxquels il a été confronté lors du développement de la console de dernière génération de Sony, mais il fait quelques déclarations curieuses en cours de route. Par exemple, il suggère que «nos tests n’ont pas montré beaucoup de problèmes que vous avez rencontrés en jouant au jeu», ce qui semble totalement insondable compte tenu de l’ampleur et de la portée des problèmes.

Néanmoins, il dit qu’un nouveau correctif sera lancé dans les prochains jours: «La première mise à jour tombera dans les 10 prochains jours, et elle sera suivie d’une mise à jour plus importante et plus significative, dans les semaines suivantes. Nos projets de prise en charge de Cyberpunk 2077 à long terme restent inchangés et nous continuerons d’introduire des mises à jour et des correctifs pour offrir à tous les joueurs sur toutes les consoles et PC une meilleure expérience du jeu. »

Il ajoute également que le développeur n’a pas changé son approche du DLC gratuit précédemment annoncé du titre, mais que sa «priorité absolue» est de travailler sur les correctifs et les mises à jour. «Nous publierons des DLC gratuits par la suite et nous aurons plus à dire à ce sujet dans les mois à venir», promet-il. Comme annoncé précédemment, une version PS5 native sera disponible en tant que mise à jour gratuite, et elle sera lancée dans la seconde moitié de 2021. On ne sait pas quand le titre reviendra sur le PlayStation Store, bien qu’il indique qu’il fonctionne avec Sony pour ramener le jeu «dès que possible».

Ailleurs sur le site, le studio explique qu’il ne «crunch» pas son personnel pour produire ces correctifs et mises à jour, et qu’il va changer son approche avec les projets futurs. «L’équipe travaille pour apporter des correctifs pertinents au jeu sans aucune heure supplémentaire obligatoire», lit-on sur la page Web. «Éviter la crise sur tous nos futurs projets est l’une de nos principales priorités.»

Bien que nous ayons certainement vu beaucoup de promesses dans le projet, nous lui avons attribué un 3/10 dans notre Test du Cyberpunk 2077 PS4 en raison de l’ampleur des problèmes. « Cyberpunk 2077 est un jeu manifestement inachevé, et le pire est que CD Projekt sait que c’est le cas depuis un certain temps », avons-nous dit. «Sur PS4 et PS4 Pro, des performances médiocres sont sur le point de gâcher l’expérience.»