Le patch Biomutant qui fait taire le narrateur est maintenant prêt

Si vous détestez le conteur Biomutant comme nous, vous serez heureux de savoir qu’il peut désormais être réduit au silence grâce au dernier patch Biomutant.

La mise à jour 1.4 de Biomutant est désormais disponible sur PC, bientôt également sur consoles. Après le lancement de l’aventure en monde ouvert il y a tout juste une semaine, Experiment 101 et THQ Nordic ont commencé à travailler sur un patch biomutant basé sur les commentaires des utilisateurs.

Un nouveau patch qui est maintenant disponible, et oui, il apporte ce que de nombreux joueurs ont demandé : vous pouvez enfin désactiver complètement le narrateur. Non seulement cela, il inclut également un certain nombre de modifications apportées au didacticiel et un nouveau mode de difficulté.

Sur le premier, le patch 1.4 de Biomutant inclut de nouveaux ajustements pour modifier le comportement du narrateur. Comme mentionné dans les notes de mise à jour, les joueurs auront désormais un paramètre pour définir s’ils veulent entendre les grognements des PNJ dans le dialogue, le narrateur ou les deux.

Le jeu a également été modifié pour que si le volume de la narration est ajusté, le jeu sautera les sections du narrateur au lieu de faire attendre le joueur en silence. Les animations de texte sont également retardées si les grognements ou le narrateur sont désactivés. En d’autres termes, vous pouvez désormais faire taire le narrateur sans vous faire remarquer dans le jeu.

Au-delà de cela, la mise à jour introduit la nouvelle difficulté « Extrême », où les ennemis font plus de dégâts et attaquent plus fréquemment.

De même, des modifications ont été apportées au tutoriel du jeu : «Pour améliorer le rythme des premières étapes du jeu, nous avons modifié les dialogues pour qu’ils soient plus courts. Nous avons également ajouté plus d’ennemis et de butin dans ces zones pour mieux représenter l’expérience d’après-match.«.