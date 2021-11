Le patch 2.12 de Ghost of Tsushima rééquilibrera le mode multijoueur de Legends

Sony, Ghost of Tsushima sur PS4, Jeu d'action et d'aventure, Édition Standard, Version physique, En français, 1 joueur, PEGI 18

Jeu d'action et d'aventure pour PS4 réalisé par le studio Sucker Punch (inFAMOUS, Sly Raccoon) avec une histoire inspirée de faits réels Jeu en Open World avec des graphismes à couper le souffle, Gameplay immersif : combat au corps à corps à l'arme blanche et à distance Caractéristiques du jeu : 1 joueur, Version physique, Disponible en français et en anglais, Exclusivité PlayStation 4 Compatible avec les consoles PS4 et PS4 Pro et avec les manettes DUALSHOCK 4 Contenu : 1 x Jeu Ghost of Tsushima Édition Standard sur PlayStation 4, Version physique, Jaquette en français, Bonus de précommande à télécharger : Mini bande-son numérique, Thème dynamique Jin Ghost of Tsushima, Avatar Jin, Art : 9363903