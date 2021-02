Le patch 12.1 de Division 2 apporte le support PS5 4K 60FPS, cette semaine

On a l’impression que The Division 2 a eu du mal à rester tout ce que pertinent depuis sa sortie initiale en mars 2019, mais sa mise à jour du titre à venir pourrait bien reconquérir certains joueurs. Le patch 12.1 est un gros problème, apportant le support PS5 au tireur de butin. Il promet 60 images par seconde à une résolution de 4K lorsqu’il est lu sur la console de génération actuelle de Sony via une compatibilité ascendante.

La mise à jour doit arriver le 2 février, après une brève période d’indisponibilité du serveur. Le patch comprend également un nouvel événement crossover Resident Evil, qui vous permet de débloquer des costumes RPD et plus encore. Plutôt cool.

Dans tous les cas, nous mettrons à jour cet article une fois que le patch 12.1 sera disponible au téléchargement. Pourriez-vous revenir bientôt dans The Division 2? Mettez-vous à couvert dans la section commentaires ci-dessous.