Le patch 1.4 pour Dying Light 2 ajoute le mode photo tant attendu, ainsi que le premier chapitre narratif DLC gratuit. Qui comprend un équipement spécial pour le fugitif nocturne

Le mode photo tant attendu (et tant attendu) est arrivé dans le jeu aux saveurs de parkour Lumière mourante 2. La mise à jour 1.4 pour Dying Light 2 ajoute un mode photo qui vous permet de créer vos propres captures d’écran pleines d’action, ainsi que la première partie du DLC narratif gratuit de Dying Light 2. La mise à jour sera publiée le 14 juin.

Dans Night Runner’s Footsteps, vous rencontrerez Harper, un ancien coureur de nuit qui a besoin de votre aide pour éliminer les infectés spéciaux qui menacent les habitants de la ville.

Au fur et à mesure que vous terminez les missions de Harper, vous gagnerez des points de réputation qui vous permettront de débloquer de nouvelles armes puissantes, des consommables et des tenues. Harper se trouve dans la salle à manger Fisheye.

Le mode photo de Dying Light 2 propose l’ensemble d’options habituel : vous pouvez déplacer librement la caméra autour de votre personnage et régler le zoom, la distance focale et la profondeur de champ de l’objectif. Il existe également une sélection de filtres, de styles, d’images vidéo et d’autres moyens d’améliorer l’image finale avant d’appuyer sur F12.

Sur les traces d’un Nightrunner introduit également de nouveaux ennemis : mutant infecté, tyran erratique et ruche erratique à affronter dans les missions de Harper.

De plus, le jeu dispose d’un nouveau système de tâches quotidiennes et hebdomadaires qui vous envoient accomplir des tâches difficiles la nuit afin de gagner des points de réputation supplémentaires avec Harper.

Vous pouvez également acheter des billets de mission de chapitre spéciaux auprès de Harper qui testeront vos compétences de furtivité, de parkour et de combat dans une série de contre-la-montre.

